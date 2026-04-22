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Valleseco invertirá 688.450 euros en cubiertas fotovoltaicas para canchas deportivas

La obra, que se ejecutará en cinco meses, responde a la necesidad de garantizar la actividad deportiva ante los frecuentes días de lluvia en el municipio

Simulación aérea del proyecto de paneles solares en Valleseco.

Simulación aérea del proyecto de paneles solares en Valleseco. / LP / DLP

Javier Bolaños

Javier Bolaños

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Valleseco licita las obras para instalar las cubiertas de las canchas anexas al pabellón deportivo municipal, que contarán con paneles solares para obtener energía limpia y que mejora las condiciones de los usuarios ante las condiciones climáticas. El presupuesto de licitación asciende a 688.450,63 euros, y cuenta con financiación de la consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias.

El proyecto contempla la ejecución de una cubierta sobre las canchas deportivas anexas, con el objetivo de mejorar su uso en condiciones meteorológicas adversas. La actuación incluye también la instalación de sistemas de generación fotovoltaica, mejoras en la accesibilidad y el acondicionamiento integral de las instalaciones deportivas vinculadas al entorno educativo. El plazo de ejecución previsto es de cinco meses, una vez formalizado el contrato y firmado el acta de replanteo.

En la zona, a su vez, está previsto un desarrollo urbanístico para mejorar las condiciones de movilidad dentro del casco.

Lluvias y días fríos

El alcalde de Valleseco, José Luis Rodríguez, destaca que la obra responde a una necesidad relacionada con las precipitaciones habituales en el municipio. Según expuso, durante el pasado mes de marzo se contabilizaron 21 días de lluvia, una circunstancia que limita el uso continuado de unas instalaciones al aire libre empleadas por el alumnado y la comunidad educativa.

Interior de la zona deportiva.

Interior de la zona deportiva. / LP / DLP

En ese contexto, el regidor apuntó que el periodo comprendido entre septiembre y abril, coincidente con el curso escolar, concentra buena parte de las lluvias. En la zona de El Castaño, donde se ubica el centro educativo y se ejecutará la obra, se han superado los 1.500 litros acumulados durante el curso, de acuerdo con los datos aportados.

Energía solar y mejoras de accesibilidad

Además de aportar protección frente a la meteorología, el expediente incluye medidas orientadas a la sostenibilidad energética mediante la incorporación de fotovoltaica, con el objetivo de reducir la dependencia energética en una infraestructura pública. La intervención se completa con actuaciones de accesibilidad y la puesta a punto del espacio deportivo.

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La licitación fija un plazo máximo para la presentación de ofertas en el 7 de mayo.

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