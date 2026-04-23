Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rally Islas Canarias 2026Nuevo álbum QuevedoVisita del papa a Gran CanariaCorredor verdeTiempo en CanariasCarreteras de Gran CanariaBomberos LPGC
instagramlinkedin

Catherine L'ecuyer y Francesco Tonucci encabezan el programa de las Jornadas ‘Educación, Arte y Juego’ de Gáldar

Los días 7, 8 y 9 de mayo el Centro Cultural Guaires será la sede de este encuentro que propone reflexionar sobre el momento educativo actual

Cartel de las I Jornadas de Educación, Arte y Juego

Cartel de las I Jornadas de Educación, Arte y Juego / Ayuntamiento de Gáldar

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Gáldar se convertirá en mayo en un punto de encuentro para madres, padres, docentes, artistas y creadoras que entienden que la educación no se comprende sin el arte, el juego ni los vínculos con el territorio. Bajo el lema 'La pedagogía de lo local', las I Jornadas de Educación, Arte y Juego buscan tejer alianzas entre la escuela, el hogar, el taller, el espacio cultural y el territorio en un momento clave de transformación educativa. 

Impulsadas por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Gáldar, que dirige Rita Cabrera, y organizadas por Ocho Pies con la colaboración de la Fundación DISA, las jornadas proponen un programa que combina conferencias, experiencias prácticas, píldoras pedagógicas y construcción participativa, siempre con la mirada puesta en la infancia y en la comunidad. Hasta este miércoles las inscripciones superaban las 400 personas confirmadas. 

La importancia de la educación pública y el territorio

La concejala de Educación de Gáldar, Rita Cabrera, defiende el papel fundamental de la educación pública como motor de transformación social. En sus declaraciones, Cabrera subrayó que “la educación pública es el pilar que sostiene una sociedad más justa, creativa y consciente de su entorno. Estas jornadas son una oportunidad para demostrar que desde lo público también se puede innovar, emocionar y transformar. Gáldar apuesta por una educación que nace de su territorio, de su memoria y de las personas que lo habitan. Educar es también cuidar lo que somos y lo que queremos ser como comunidad”. 

Cartel de las I Jornadas de Educación, Arte y Juego

Cartel de las I Jornadas de Educación, Arte y Juego / Ayuntamiento de Gáldar

Una mirada desde la experiencia educativa

Por su parte, Mar Padilla, psicopedagoga y fundadora de Ocho Pies, explicó el origen de estas jornadas y el espíritu que las anima. Con una década de trayectoria de Ocho Pies, Padilla señaló que “llevamos diez años creyendo que el juego y el arte no son un complemento, sino el corazón de cualquier experiencia educativa. Con estas jornadas queremos celebrar ese camino y abrirlo a muchas más personas. No venimos a dar recetas, sino a compartir preguntas: ¿cómo educar desde lo cotidiano? ¿Cómo hacer que el barrio, la calle o la memoria del lugar entren en el aula? La pedagogía de lo local nos convoca a imaginar juntas otras formas de habitar la infancia.” 

El compromiso de las fundaciones con la educación local

La directora de la Fundación DISA, Sara Mateos, destacó el papel activo que deben jugar las entidades privadas en el apoyo a iniciativas educativas de base territorial. En este sentido, Mateos afirmó que “en la Fundación DISA creemos que el arte y el juego son motores de transformación social y educativa. Apoyar estas jornadas es apostar por un modelo en el que las fundaciones no solo acompañan, sino que ayudan a construir puentes entre la creatividad, el territorio y la comunidad. Invertir en educación local es invertir en futuro, en igualdad de oportunidades y en el desarrollo de una infancia más libre, curiosa y conectada con su entorno.” 

Programa destacado

  • El encuentro arrancará el jueves 7 de mayo a las 16:30 horas con la inauguración institucional a cargo de la concejala Rita Cabrera, Sara Mateos (Fundación DISA) y Mar Padilla (Ocho Pies). A continuación, Catherine L’Ecuyer reflexionará sobre cómo educar la atención en un mundo lleno de pantallas, y Pedro Jiménez (Red Planea) abordará la relación entre arte y escuela. 
  • El viernes 8 de mayo, el reconocido psicopedagogo italiano Francesco Tonucci participará en directo online con su conferencia “Yo salgo a jugar”. La jornada incluirá también la presentación de “El Atelier de Gáldar: Arte en ruta”, a cargo de Laura Iballa Urdiales, y una sesión sobre Construcción participativa en centros educativos que ofrecerá Santi Cirugeda (Recetas Urbanas). 
  • El sábado 9 de mayo Mar Padilla y Txema Santana ofrecerán una ponencia sobre el modelo de Ocho Pies, su propuesta pegada al territorio y el desarrollo educativo y artístico del proyecto, seguido de la intervención de Priscilla Vela sobre ecosistemas de juego con piezas sueltas, y el artista S Bimbo con su propuesta ‘Tik Tak Tuk. Nadie deja de dibujar por casualidad’. La jornada concluirá con una mesa redonda de conclusiones. 

Noticias relacionadas y más

Además, cada día se sucederán píldoras pedagógicas protagonizadas por centros y experiencias de Gran Canaria, como el CEIP Arucas, el proyecto Arquigrafías, la Cueva Pintada o las Escuelas Rurales de Gáldar. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La hija de Fayna Bethencourt debuta ante el público con su primer trabajo de interpretación: dos gotas de agua
  2. Adelina Torres, militar: 'La experiencia de las Fuerzas Armadas españolas las convierte en un referente internacional
  3. El Cabildo promueve un carnet para ofrecer ventajas a personas mayores
  4. Agaete cobrará 400 euros por día de rodaje de un película, 104 por bochinche y tres euros de entrada al Museo de Las Flores
  5. El Gobierno de Canarias declara la prealerta por evento multitudinario ante la visita del papa León XIV
  6. Rally Islas Canarias 2026, en directo: sigue el WRC desde Gran Canaria minuto a minuto
  7. Carreteras cortadas por el Rally Islas Canarias 2026 en Gran Canaria: tramos y horarios
  8. Una menor denuncia una agresión sexual en un complejo turístico del sur de Gran Canaria: 'Me ha costado estudios, amistades y vida social

Catherine L'ecuyer y Francesco Tonucci encabezan el programa de las Jornadas ‘Educación, Arte y Juego’ de Gáldar

Catherine L'ecuyer y Francesco Tonucci encabezan el programa de las Jornadas ‘Educación, Arte y Juego’ de Gáldar

La Plaza de Santiago acoge este viernes la lectura del manifiesto del Día de la Danza y la actuación de las escuelas del municipio

La Plaza de Santiago acoge este viernes la lectura del manifiesto del Día de la Danza y la actuación de las escuelas del municipio

El programa 'Educadores de Calle' impulsa el itinerario formativo 'Construyendo un futuro profesional' para jóvenes

El programa 'Educadores de Calle' impulsa el itinerario formativo 'Construyendo un futuro profesional' para jóvenes

Gáldar arranca un histórico plan de asfaltado de cerca de 600.000 euros en 25 calles

Gáldar arranca un histórico plan de asfaltado de cerca de 600.000 euros en 25 calles

Los promotores alertan del riesgo para la implantación de las renovables tras la nulidad del PIO del Plan Insular de Ordenación

Los promotores alertan del riesgo para la implantación de las renovables tras la nulidad del PIO del Plan Insular de Ordenación

Todo lo que debes saber sobre la Feria del Libro de Santa Lucía de Tirajana: 25 autores pasarán por la Avenida de Canarias del 7 al 10 de mayo

Todo lo que debes saber sobre la Feria del Libro de Santa Lucía de Tirajana: 25 autores pasarán por la Avenida de Canarias del 7 al 10 de mayo

Gran Canaria define su futuro con la participación activa de la ciudadanía en el Plan de Gestión del Paisaje Cultural

Gran Canaria define su futuro con la participación activa de la ciudadanía en el Plan de Gestión del Paisaje Cultural

Carmen Delia Ramos, secretaria de la Heredad Acequia Alta de Sardina y agricultora: "El pueblo de Sardina creció en base al agua de la Heredad"

Carmen Delia Ramos, secretaria de la Heredad Acequia Alta de Sardina y agricultora: "El pueblo de Sardina creció en base al agua de la Heredad"
Tracking Pixel Contents