Catherine L'ecuyer y Francesco Tonucci encabezan el programa de las Jornadas ‘Educación, Arte y Juego’ de Gáldar

Gáldar se convertirá en mayo en un punto de encuentro para madres, padres, docentes, artistas y creadoras que entienden que la educación no se comprende sin el arte, el juego ni los vínculos con el territorio. Bajo el lema 'La pedagogía de lo local', las I Jornadas de Educación, Arte y Juego buscan tejer alianzas entre la escuela, el hogar, el taller, el espacio cultural y el territorio en un momento clave de transformación educativa.

Impulsadas por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Gáldar, que dirige Rita Cabrera, y organizadas por Ocho Pies con la colaboración de la Fundación DISA, las jornadas proponen un programa que combina conferencias, experiencias prácticas, píldoras pedagógicas y construcción participativa, siempre con la mirada puesta en la infancia y en la comunidad. Hasta este miércoles las inscripciones superaban las 400 personas confirmadas.

La importancia de la educación pública y el territorio

La concejala de Educación de Gáldar, Rita Cabrera, defiende el papel fundamental de la educación pública como motor de transformación social. En sus declaraciones, Cabrera subrayó que “la educación pública es el pilar que sostiene una sociedad más justa, creativa y consciente de su entorno. Estas jornadas son una oportunidad para demostrar que desde lo público también se puede innovar, emocionar y transformar. Gáldar apuesta por una educación que nace de su territorio, de su memoria y de las personas que lo habitan. Educar es también cuidar lo que somos y lo que queremos ser como comunidad”.

Cartel de las I Jornadas de Educación, Arte y Juego / Ayuntamiento de Gáldar

Una mirada desde la experiencia educativa

Por su parte, Mar Padilla, psicopedagoga y fundadora de Ocho Pies, explicó el origen de estas jornadas y el espíritu que las anima. Con una década de trayectoria de Ocho Pies, Padilla señaló que “llevamos diez años creyendo que el juego y el arte no son un complemento, sino el corazón de cualquier experiencia educativa. Con estas jornadas queremos celebrar ese camino y abrirlo a muchas más personas. No venimos a dar recetas, sino a compartir preguntas: ¿cómo educar desde lo cotidiano? ¿Cómo hacer que el barrio, la calle o la memoria del lugar entren en el aula? La pedagogía de lo local nos convoca a imaginar juntas otras formas de habitar la infancia.”

El compromiso de las fundaciones con la educación local

La directora de la Fundación DISA, Sara Mateos, destacó el papel activo que deben jugar las entidades privadas en el apoyo a iniciativas educativas de base territorial. En este sentido, Mateos afirmó que “en la Fundación DISA creemos que el arte y el juego son motores de transformación social y educativa. Apoyar estas jornadas es apostar por un modelo en el que las fundaciones no solo acompañan, sino que ayudan a construir puentes entre la creatividad, el territorio y la comunidad. Invertir en educación local es invertir en futuro, en igualdad de oportunidades y en el desarrollo de una infancia más libre, curiosa y conectada con su entorno.”

Programa destacado

El encuentro arrancará el jueves 7 de mayo a las 16:30 horas con la inauguración institucional a cargo de la concejala Rita Cabrera, Sara Mateos (Fundación DISA) y Mar Padilla (Ocho Pies). A continuación, Catherine L’Ecuyer reflexionará sobre cómo educar la atención en un mundo lleno de pantallas, y Pedro Jiménez (Red Planea) abordará la relación entre arte y escuela.

a cargo de la concejala Rita Cabrera, Sara Mateos (Fundación DISA) y Mar Padilla (Ocho Pies). A continuación, Catherine L’Ecuyer reflexionará sobre cómo educar la atención en un mundo lleno de pantallas, y Pedro Jiménez (Red Planea) abordará la relación entre arte y escuela. El viernes 8 de mayo , el reconocido psicopedagogo italiano Francesco Tonucci participará en directo online con su conferencia “Yo salgo a jugar”. La jornada incluirá también la presentación de “El Atelier de Gáldar: Arte en ruta”, a cargo de Laura Iballa Urdiales, y una sesión sobre Construcción participativa en centros educativos que ofrecerá Santi Cirugeda (Recetas Urbanas).

, el reconocido psicopedagogo italiano Francesco Tonucci participará en directo online con su conferencia “Yo salgo a jugar”. La jornada incluirá también la presentación de “El Atelier de Gáldar: Arte en ruta”, a cargo de Laura Iballa Urdiales, y una sesión sobre Construcción participativa en centros educativos que ofrecerá Santi Cirugeda (Recetas Urbanas). El sábado 9 de mayo Mar Padilla y Txema Santana ofrecerán una ponencia sobre el modelo de Ocho Pies, su propuesta pegada al territorio y el desarrollo educativo y artístico del proyecto, seguido de la intervención de Priscilla Vela sobre ecosistemas de juego con piezas sueltas, y el artista S Bimbo con su propuesta ‘Tik Tak Tuk. Nadie deja de dibujar por casualidad’. La jornada concluirá con una mesa redonda de conclusiones.

Además, cada día se sucederán píldoras pedagógicas protagonizadas por centros y experiencias de Gran Canaria, como el CEIP Arucas, el proyecto Arquigrafías, la Cueva Pintada o las Escuelas Rurales de Gáldar.