Todo lo que debes saber sobre la Feria del Libro de Santa Lucía de Tirajana: 25 autores pasarán por la Avenida de Canarias del 7 al 10 de mayo

Del 7 al 10 de mayo, Vecindario acoge la III Feria del Libro de Santa Lucía de Tirajana, un evento que reunirá a más de 25 autores canarios, nacionales e internacionales. La Feria, organizada por el Ayuntamiento de Santa Lucía, se celebrará en la zona peatonal de la Avenida de Canarias y contará con una completa programación de presentaciones literarias, talleres y actividades para todos los públicos.

Entre los autores invitados, se encuentran Luis Zueco, Pablo Rivero, Marta Jiménez, David de María, Pepa Aurora, Laura Corujo, Anika Brunke, Daniel Martín, entre otros. Durante estos días, los visitantes podrán disfrutar de charlas, cuentacuentos, espectáculos infantiles y conciertos en vivo. Uno de los momentos destacados será el concierto de David de María, quien presentará su último disco, La Puerta Mágica, en la Plaza de Los Algodoneros el viernes 8 de mayo.

La jornada inaugural, el jueves 7 de mayo, arrancará con la entrega de premios del concurso de relato corto y la lectura de poemas de los participantes del taller literario del poeta Pedro Flores. Además, se celebrará la mesa redonda ‘El libro y su potencial político’ con la participación de Diego Parejo, Patricia García e Iván Alvarado.

Durante el viernes 8 de mayo, habrá una jornada llena de actividades para los más pequeños, como cuentacuentos, talleres de marcapáginas, y un espectáculo infantil titulado ‘Ñam’, a cargo de Laura Escuela. A las 19.00 horas, Sergio Mira Jordá se encontrará con los lectores en un encuentro con el autor.

El sábado 9 de mayo continuará con una variada programación, destacando presentaciones de libros de autores como Victoriano Santana, Fátima Suárez González, Eduardo González Pérez y María del Mar Rodríguez. En la tarde, se celebrará un taller de pop up, un espectáculo infantil y más presentaciones literarias, incluyendo la de Jesús Giráldez y Laura Portas.

El cierre de la feria, el 10 de mayo

El domingo 10 de mayo será el último día de la feria, con presentaciones de libros como Ahul, de Daniel Martín, Grietas de Germán Vega, y el cierre con las autoras Pepa Aurora y Marta Jiménez Serrano, quienes presentarán sus obras La casa entre los pinos y Óxigeno, respectivamente.

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Durante la presentación de la Feria en la Biblioteca Central, el alcalde de Santa Lucía de Tirajana Francisco García adelantó que siete librerías, "la mayoría del municipio, y tres editoriales, participarán en la feria, junto a los autores y autoras”. García también reconoció “el trabajo del área de Cultura y del personal de las bibliotecas que contribuyen a fomentar la lectura en nuestro municipio’. Por su parte, el concejal de Cultura Sergio Vega destacó que “este año hemos aumentado el número de autores canarios, y también tenemos la presencia de autores que tienen muchos lectores a nivel nacional, porque queremos que la feria sea atractiva en nuestro municipio y en todo el sureste”.