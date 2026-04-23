Gáldar arranca un histórico plan de asfaltado de cerca de 600.000 euros en 25 calles

El Ayuntamiento de Gáldar ha puesto en marcha un ambicioso e histórico plan de repavimentación en el municipio que alcanza una inversión global cercana a los 600.000 euros y que llega a 25 calles de once barrios: Sardina, San Isidro, La Montaña, La Punta, Cañada Honda, Becerril/Rojas, Barrial, Marmolejos, El Agazal, Los Silos y Barranquillo del Vino.

Por un lado, ya está en marcha una intervención en Becerril y La Montaña con una inversión de más de 80.000 euros, en concreto en las vías Doctor Rodríguez Guerrero, Inspector Juan Rodríguez, los aparcamientos de la Avenida de Los Canteros y próximamente en Carmelita la Maestra.

Por otro lado, en los próximos meses comenzará un proyecto de renovación del asfalto en 21 calles con una actuación sobre una superficie de reasfaltado de 24.492 metros cuadrados. El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, y el primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo, acudieron en la mañana de este jueves a conocer el inicio de los trabajos.

Mejora continua de las infraestructuras de Gáldar

El primer edil destacó la importancia de este plan como parte de la estrategia municipal de mejora continua de las infraestructuras. “Estamos ante un esfuerzo inversor muy importante que nos permite actuar en distintos puntos del municipio de manera simultánea. Son obras necesarias que mejoran la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Este es el camino que hemos marcado: escuchar, planificar y actuar para seguir transformando Gáldar”, indicó.

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo, subrayó el alcance de las actuaciones y su impacto directo en los barrios: “Estamos desarrollando intervenciones muy demandadas por la ciudadanía, mejorando calles que necesitaban una actuación. Seguimos trabajando barrio a barrio para dar respuesta a necesidades reales y mejorar el día a día de nuestros vecinos y vecinas”.

Este plan de asfaltado, desarrollado a través de la Concejalía de Urbanismo, cuenta con financiación del Cabildo de Gran Canaria y permitirá seguir avanzando en la modernización del municipio y atendiendo a las demandas vecinales.