Gran Canaria define su futuro con la participación activa de la ciudadanía en el Plan de Gestión del Paisaje Cultural

El Cabildo de Gran Canaria ha dado un nuevo impulso a la participación pública en la gestión del Patrimonio Mundial de la isla con la incorporación de los movimientos vecinales y entidades de la cumbre grancanaria al proceso de elaboración del nuevo Plan Integral de Gestión del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas. Este nuevo enfoque participativo quedó reflejado en la reunión celebrada hoy en la Mesa de Alcaldes del Patrimonio Mundial, un espacio donde se plantearon los pasos para la revisión del Plan Integral de Gestión, vigente desde 2022 hasta 2026.

El nuevo plan contará con la valiosa contribución de la Comisión Ciudadana de Participación, un órgano consultivo de representación social que tiene como misión promover propuestas e iniciativas relacionadas con la protección y desarrollo del Patrimonio Mundial. Esta Comisión integra a sectores vinculados a medio ambiente, cultura, turismo rural y activo, educación, artesanía, etnografía y movimientos vecinales, garantizando una visión multidimensional y inclusiva en la planificación del futuro del Paisaje Cultural.

En palabras de Antonio Morales, “este nuevo proceso de participación representa una oportunidad única para involucrar a la ciudadanía de Gran Canaria en la toma de decisiones sobre el Patrimonio Mundial, reflejando las inquietudes y propuestas de aquellos que más cerca están de esta realidad”.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, encabezó el encuentro junto con el consejero de Presidencia, Teodoro Sosa, los alcaldes de Tejeda y Artenara, Francisco Juan Perera y Jesús Díaz Luján, respectivamente, así como el concejal de Patrimonio Histórico de Gáldar, Carlos Ruiz, y otros representantes del Instituto para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Durante la sesión, se abordaron detalles sobre el futuro del plan de gestión, cuyo nuevo documento, previsto para ser definitivo en 2027, definirá las intervenciones en los próximos años, con una participación activa de los ciudadanos, empresas y entidades de la isla.

Un paso más hacia la gobernanza compartida

El presidente del Cabildo también presidió en paralelo la sesión ordinaria del Consejo Rector de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, donde se presentaron los avances en la gestión y se acordaron nuevas líneas de acción para continuar con la protección del entorno natural y cultural de la isla. El Consejo Rector, que incluye a representantes de diversas áreas del Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y los municipios de la isla, es clave en la gobernanza pública y en la integración de los diversos actores en la toma de decisiones.

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Con este enfoque participativo, el Cabildo de Gran Canaria busca fortalecer la gestión del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas y garantizar su protección para las futuras generaciones.