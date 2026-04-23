Gran Canaria estrena el festival ‘La Isla de mi Vida’ con más de 500 artistas

El Cabildo de Gran Canaria lanza el festival La Isla de mi Vida, una nueva propuesta cultural que sustituye y amplía el antiguo certamen Canariona. Se celebrará los días 22 y 29 de mayo y reunirá a más de 500 artistas y estudiantes en torno a la música popular y la identidad cultural de la isla.

“El Festival La isla de Mi Vida va a acoger a la mayoría de grupos y autores en activo en la isla de Gran Canaria en una superproducción original”, resumió el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. “Estamos ante una organización más compleja pero que va a permitir la participación de la inmensa mayoría de grupos, artistas, docentes, familias y municipios relacionados con la música popular”, enfatizó.

“Agradezco la implicación de los equipos de la Consejería de Desarrollo Económico, de Infecar, entidad organizadora, de la Fedac, de Presidencia y a la productora, Una Hora Menos, y artistas que hoy nos acompañan representando a los cientos de intervinientes en el Festival la Isla de Mi Vida”, expuso el presidente del Cabildo durante la rueda de prensa, en la que estuvo acompañado por la consejera de Desarrollo Económico, Minerva Alonso, y los artistas Víctor Batista y Belén Álvarez (Lajalada).

El plato fuerte llegará el 29 de mayo en la plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, con entrada libre. La jornada arrancará con un pasacalles desde el parque de San Telmo y culminará con el espectáculo músico-teatral Attindamana, una producción de gran formato que implicará a más de 500 artistas.

Esta propuesta, concebida como un homenaje a los 21 municipios, busca combinar tradición y creación contemporánea. En el equipo artístico figuran nombres como Mario Vega, Belén Álvarez (Lajalada), Víctor Batista o Manuel Abrante, entre otros, en una producción que aspira a generar nuevo repertorio para la música popular canaria.

Vocación de legado

El Cabildo plantea Attindamana no solo como un evento puntual, sino como una apuesta por crear un legado cultural. El proyecto contempla la elaboración de 21 canciones vinculadas a la identidad de la isla, con la intención de incorporarlas al cancionero popular y mantenerlas en el tiempo.

En el escenario participarán formaciones como la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Parranda Araguaney, Umiaya o Los Serenquenquenes, junto a colectivos folclóricos y más de cuarenta intérpretes. La noche concluirá con la presentación de After Hours: The Mixtape, un proyecto vinculado a la cultura urbana dirigido por el productor DJ Saot ST.

Una semana antes, el 22 de mayo, el festival arrancará en Vecindario con una jornada centrada en la comunidad educativa. La plaza de San Rafael acogerá actividades protagonizadas por alumnado y escuelas de música, con actuaciones durante toda la jornada.

Participación educativa

El programa incluye el proyecto La Isla de mi Vida Escolar y Familiar, en el que participarán más de 650 estudiantes de centros de primaria, secundaria y educación especial de 15 municipios. La iniciativa busca trasladar el folclore desde las aulas al espacio público y fomentar la participación de las familias.

El festival se concibe así como una propuesta de carácter insular que combina música, educación y participación ciudadana. El objetivo es ampliar la base del antiguo Canariona y dar cabida a un mayor número de artistas, colectivos y municipios en una celebración conjunta de la cultura canaria.

“El proyecto La Isla de mi Vida Escolar y Familiar nace como una extensión natural de la celebración de nuestra identidad, con el firme propósito de situar la música tradicional en el centro del aprendizaje cotidiano”, expuso Morales.

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“Esta iniciativa propone integrarse en el marco de los actos del Festival Isla de mi Vida 2026 no solo para poner en valor los contenidos canarios que se imparten en las aulas, sino transformar ese conocimiento en una experiencia compartida. Al sacar la música de los centros y llevarla a la plaza pública, convertimos el folclore en una herramienta de cohesión social y orgullo generacional”, defendió Morales.