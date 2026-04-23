El historiador Pedro Quintana Andrés, pregonero de las fiestas de San Antonio de Padua de Santa Brígida

El historiador Pedro Quintana Andrés ha sido designado pregonero de las fiestas de San Antonio de Padua en Santa Brígida, un reconocimiento a su destacada trayectoria como referente en el estudio de la historia de Canarias y, especialmente, de la memoria local. Quintana Andrés, doctor en Historia Moderna y licenciado en Geografía e Historia, ha dedicado su carrera a investigar la evolución social, económica y cultural del Archipiélago entre los siglos XV y XIX. Su obra académica le ha consolidado como una de las voces más autorizadas sobre la historia de la Canarias del Antiguo Régimen, con investigaciones en áreas como la organización urbana, las estructuras de poder, la Iglesia, la economía y la vida cotidiana.

Entre sus publicaciones más relevantes destacan títulos como Lanzarote durante la Edad Moderna. La gente y su historia, Las Palmas. Sociedad, economía y desarrollo urbano en una ciudad atlántica (siglos XVI-XIX) y Las sombras de una ciudad. Las Palmas de Gran Canaria después de Van der Does (1600-1650), entre otras. Estos trabajos reflejan su enfoque riguroso y profundo sobre la historia insular.

Vinculación con el municipio

Su vinculación con Santa Brígida ha sido especialmente estrecha en los últimos años, colaborando con el cronista oficial Pedro Socorro Santana en importantes investigaciones sobre la historia del municipio, como La parroquia de Santa Brígida en la historia (1500-2016) y Historia de la Vega de Gran Canaria en cien objetos. Estas publicaciones han permitido rescatar aspectos fundamentales de la identidad de la Villa.

La designación de Quintana Andrés como pregonero pone en valor su compromiso con la preservación de la memoria colectiva de Santa Brígida. Su intervención marcará el inicio de unas fiestas que celebran las tradiciones del municipio y que encuentran en la historia una de sus mayores fortalezas. El acto de proclamación tendrá lugar el 5 de junio, a las 20:00 horas, en el Centro Cultural de la Villa.