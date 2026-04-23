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Mogán anuncia su Feria del Libro 2026 con Juan Gómez-Jurado y Albert Espinosa

La feria literaria volverá con presentaciones, firmas, tertulias, talleres y estands de librerías y editoriales, con el programa completo aún por desvelar

Exposición de ejemplares en la feria del libro.

Exposición de ejemplares en la feria del libro. / LP/DLP

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Mogán ha aprovechado el Día del Libro, este 23 de abril, para adelantar los primeros detalles de la próxima Feria del Libro “Mogán, toma la palabra”, que se celebrará los días 15 y 16 de mayo en la plaza Pérez Galdós de Arguineguín, en el municipio de Mogán (sur de Gran Canaria). El Consistorio enmarca este anuncio en la programación cultural desarrollada durante la semana y que culmina este viernes.

La cita literaria alcanzará en 2026 su decimocuarta edición y, según la organización, mantendrá la línea de la pasada convocatoria, que supuso un aumento de contenidos y formato. La feria contará con presentaciones y firmas de libros, tertulias literarias, talleres, espectáculos y estands de librerías y editoriales, con el objetivo de consolidar a Mogán como punto de actividad cultural en el sur de la isla.

Aunque la programación completa se dará a conocer más adelante, el Ayuntamiento ya ha avanzado dos nombres propios del cartel: Juan Gómez-Jurado y Albert Espinosa, que participarán en la edición de 2026 como autores invitados.

Gómez-Jurado y el thriller español

Juan Gómez-Jurado es conocido por el universo literario iniciado con Reina Roja y por títulos vinculados a ese entorno narrativo como Todo arde, Todo vuelve y Todo muere. La organización señala además que el autor publica Mentira, presentado como su primer thriller independiente tras la saga.

Por su parte, Albert Espinosa ha desarrollado en los últimos años una trayectoria marcada por obras de tono emocional como Si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre y La noche que nos escuchamos. Para 2026, la nota municipal sitúa su regreso editorial con Nunca estuviste solo, anunciado como su primer thriller.

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La feria “Mogán, toma la palabra” detallará en próximas fechas el resto de actividades y participantes de una edición que volverá a concentrar su programación en Arguineguín durante dos jornadas.

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