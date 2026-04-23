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La Plaza de Santiago acoge este viernes la lectura del manifiesto del Día de la Danza y la actuación de las escuelas del municipio

El Ayuntamiento de Gáldar conmemora el Día Internacional de la Danza con un evento que reunirá a diversas escuelas y colectivos locales

Fragmento del cartel por el Día Internacional de la Danza.

Fragmento del cartel por el Día Internacional de la Danza. / Ayuntamiento de Gáldar

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Gáldar conmemora el Día Internacional de la Danza 2026 con un acto especial que tendrá lugar este viernes 24 de abril a las 19:30 horas en la Plaza de Santiago, consolidando esta cita como uno de los eventos culturales más destacados del municipio.

El acto dará comienzo con la lectura del manifiesto oficial del Día Internacional de la Danza, que estará a cargo de la Escuela “Adanza”. A continuación, intervendrán el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, y el primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo, en un espacio institucional que pondrá en valor la importancia de la danza como expresión artística y herramienta de cohesión social. Durante la jornada también se realizará una entrega de presentes en reconocimiento a la labor de las escuelas y colectivos participantes.

Muestra variada de estilos y disciplinas

Tras esta primera parte, el protagonismo pasará al escenario con las actuaciones de distintas escuelas del municipio, que ofrecerán una muestra variada de estilos y disciplinas. Participarán: Escuela Adanza, Ballet Municipal, Escuela Sabor a Salsa, Noiz, Club de Gimnasia Rítmica Gadae, Gáldar Dance Studio, Ballet de Lucía González Salgado y Escuela de Danza Moderna Ana María Domínguez.

Cada grupo presentará una actuación de hasta diez minutos, configurando un espectáculo dinámico y diverso que acercará la danza al público desde diferentes perspectivas artísticas. 

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Este evento, organizado por el Ayuntamiento de Gáldar a través de la Concejalía de Cultura y Fiestas, cuenta con la colaboración de las distintas escuelas y colectivos locales, reafirmando el compromiso municipal con la promoción de la cultura y el apoyo al talento artístico.

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