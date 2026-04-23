El PP pide becas remuneradas para estudiantes de FP y universitarios en Gran Canaria

El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria propondrá en el pleno de este viernes la creación de un programa de becas de formación práctica dirigido a estudiantes universitarios y de Formación Profesional de la isla. La iniciativa plantea que estas ayudas se pongan en marcha este mismo año.

La propuesta contempla becas remuneradas con el objetivo de facilitar la transición de los jóvenes al mercado laboral. Según el PP, el programa permitiría a los estudiantes adquirir experiencia profesional y conocer las salidas laborales disponibles en Gran Canaria.

Podrán optar a estas ayudas estudiantes de ciclos formativos cursados en centros de la isla —o fuera si no existe oferta— y alumnado universitario en modalidades presencial, semipresencial o a distancia, siempre que conduzcan a títulos oficiales.

Prácticas en verano

Las prácticas tendrían una duración de mes y medio durante los meses de julio y agosto. Se desarrollarían en el propio Cabildo, ayuntamientos, empresas públicas, consorcios, fundaciones y entidades privadas que se adhieran al programa.

El PP toma como referencia el modelo del Cabildo de Fuerteventura, donde este tipo de becas lleva más de dos décadas en funcionamiento. En ese caso, más de 3.000 estudiantes han participado en el programa, con ayudas que rondan los 2.100 euros para universitarios y 1.400 euros para alumnado de FP.

Los populares sostienen que, con un presupuesto insular mayor, la implantación de este sistema en Gran Canaria sería viable y contribuiría a reforzar la formación y el empleo juvenil, además de ayudar a retener talento en la isla.

Críticas a la política de becas actual

La moción se suma a otras iniciativas presentadas por el PP en materia educativa durante el mandato. Entre ellas, recuerdan la propuesta de becas de inmersión lingüística, inicialmente rechazada y finalmente implantada con menor dotación económica.

El grupo también señala que en 2025 planteó sin éxito la creación de una línea de apoyo a jóvenes investigadores, con una partida de al menos 300.000 euros, que no fue aprobada por el gobierno insular.

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Además, los populares critican el nivel de inversión en Educación y Juventud, que sitúan por debajo del 1% del presupuesto del Cabildo, y reclaman un aumento de las partidas destinadas a becas y ayudas, incluidas las relacionadas con el acceso a la vivienda.