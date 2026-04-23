El programa 'Educadores de Calle' impulsa el itinerario formativo 'Construyendo un futuro profesional' para jóvenes
El itinerario formativo-laboral se desarrollará todos los lunes de abril a julio en la Casa de la Juventud de Gáldar para jóvenes de 17 a 30 años
El programa ‘Educadores de Calle’, perteneciente a la Concejalía de Prevención de Adicciones del Ayuntamiento de Gáldar, dirigida por Nuria Esther Vega Valencia, en colaboración con la Concejalía de Juventud, dirigida por Antonio María Benítez Melián, pone en marcha el itinerario formativo- laboral 'Construyendo un futuro profesional' dirigido a jóvenes.
Esta propuesta se desarrollará todos los lunes a partir de este 27 de abril y hasta el mes de julio en horario de 18.00 a 19.00 horas en la Casa de la Juventud, y está orientada a personas jóvenes de entre 17 y 30 años que se encuentren en búsqueda activa de empleo o que tengan interés en definir y orientar su futuro profesional.
El itinerario pretende acompañar a los jóvenes en su proceso de crecimiento personal y profesional, facilitando herramientas que les permitan tomar decisiones de manera consciente y adaptada a sus intereses y capacidades.
Combinación de dinámicas grupales, ejercicios prácticos y dinámicas de reflexión
Se realizarán ocho sesiones en las que se combinarán dinámicas grupales, ejercicios prácticos y espacios de reflexión, fomentando la participación y el desarrollo de habilidades personales y profesionales.
Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda realizar la inscripción con antelación. Para más información o para participar, las personas interesadas pueden contactar a través de los teléfonos 928 092 541 (extensiones 1275 o 1273), 928 880 050 (extensiones 1311 o 1317) o escribir a los correos electrónicos educadoresdecalle@galdar.es / juentud@galdar.es.
- La hija de Fayna Bethencourt debuta ante el público con su primer trabajo de interpretación: dos gotas de agua
- Adelina Torres, militar: 'La experiencia de las Fuerzas Armadas españolas las convierte en un referente internacional
- El Cabildo promueve un carnet para ofrecer ventajas a personas mayores
- Agaete cobrará 400 euros por día de rodaje de un película, 104 por bochinche y tres euros de entrada al Museo de Las Flores
- El Gobierno de Canarias declara la prealerta por evento multitudinario ante la visita del papa León XIV
- Rally Islas Canarias 2026, en directo: sigue el WRC desde Gran Canaria minuto a minuto
- Carreteras cortadas por el Rally Islas Canarias 2026 en Gran Canaria: tramos y horarios
- Una menor denuncia una agresión sexual en un complejo turístico del sur de Gran Canaria: 'Me ha costado estudios, amistades y vida social