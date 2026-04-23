El programa 'Educadores de Calle' impulsa el itinerario formativo 'Construyendo un futuro profesional' para jóvenes

El programa ‘Educadores de Calle’, perteneciente a la Concejalía de Prevención de Adicciones del Ayuntamiento de Gáldar, dirigida por Nuria Esther Vega Valencia, en colaboración con la Concejalía de Juventud, dirigida por Antonio María Benítez Melián, pone en marcha el itinerario formativo- laboral 'Construyendo un futuro profesional' dirigido a jóvenes.

Esta propuesta se desarrollará todos los lunes a partir de este 27 de abril y hasta el mes de julio en horario de 18.00 a 19.00 horas en la Casa de la Juventud, y está orientada a personas jóvenes de entre 17 y 30 años que se encuentren en búsqueda activa de empleo o que tengan interés en definir y orientar su futuro profesional.

Cartel de 'Construyendo un futuro profesional' / Ayuntamiento de Gáldar

El itinerario pretende acompañar a los jóvenes en su proceso de crecimiento personal y profesional, facilitando herramientas que les permitan tomar decisiones de manera consciente y adaptada a sus intereses y capacidades.

Combinación de dinámicas grupales, ejercicios prácticos y dinámicas de reflexión

Se realizarán ocho sesiones en las que se combinarán dinámicas grupales, ejercicios prácticos y espacios de reflexión, fomentando la participación y el desarrollo de habilidades personales y profesionales.

Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda realizar la inscripción con antelación. Para más información o para participar, las personas interesadas pueden contactar a través de los teléfonos 928 092 541 (extensiones 1275 o 1273), 928 880 050 (extensiones 1311 o 1317) o escribir a los correos electrónicos educadoresdecalle@galdar.es / juentud@galdar.es.