La quesería Era del Cardón se lleva el Premio al Mejor Queso Curado de Gran Canaria

La quesería Era del Cardón, dirigida por Luis Martel Perdomo, ha sido reconocida con el Premio al Mejor Queso Curado de Gran Canaria en el Concurso Oficial de Quesos de 2026, celebrado este miércoles y jueves en Infecar, en Las Palmas de Gran Canaria. En esta edición del certamen, que forma parte de los concursos insulares de productos agroalimentarios, participaron 54 variedades de queso provenientes de 21 queserías y empresas ganaderas locales.

Este concurso, impulsado por el Cabildo de Gran Canaria a través de la Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica, tiene como objetivo valorar y difundir la calidad de los quesos producidos en la isla, apoyando la sostenibilidad y el consumo local. La selección del Mejor Queso Curado fue realizada a través de una cata a ciegas por un panel de expertos en el sector. Además, se destacó la elección del Mejor Queso de Gran Canaria, seleccionando entre las distintas variedades presentadas al concurso.

El consejero de Soberanía Alimentaria y Sector Primario, Miguel Hidalgo (detrás, en el centro), junto a los participantes en el concurso. / LP/DLP

Los quesos ganadores en las diversas categorías se inscribirán en los World Cheese Awards 2026, que se celebrarán en Córdoba del 12 al 14 de noviembre, representando la calidad quesera de Gran Canaria a nivel internacional.

El concurso también incluyó una cata comentada dirigida a los profesionales del sector, donde se analizaron las características organolépticas de los quesos locales. El acto de entrega de premios, en el que se repartieron un total de 31 trofeos, se celebrará junto al Concurso Insular de Vinos en octubre de este año.

A través de este certamen, el Cabildo de Gran Canaria reafirma su compromiso con el sector primario, promoviendo la competitividad y el reconocimiento de los productos locales, tal y como se refleja en su Plan Estratégico del Sector Primario.