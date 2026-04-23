Rally Islas Canarias 2026: ¿Cuánto dinero cuesta correr en Gran Canaria?

El Rally Islas Canarias 2026 arranca motores con la máxima expectación mundialista. Detrás de cada derrape y cada salto, se esconde la realidad sobre la compleja logística y los presupuestos que mueven a los equipos de primer nivel.

¿Cuánto puede costar un coche Rally2?

Este modelo de vehículo, anteriormente conocido como R5, es la crème de la crème dentro del circuito. Su precio de fábrica está regulado por la FIA (Federación Internacional del Automóvil) para evitar una escalada de costes inasumible, situando el chasis base en torno a los 210.000 euros.

No obstante, el precio final que puede pagar un equipo por un Rally2 es significativamente mayor. Tras añadir los impuestos correspondientes (IGIC), el kit de asfalto obligatorio, los sistemas de obtención de datos más modernos y los repuestos básicos, la factura final suele oscilar entre los 280.000 y los 310.000 euros.

Toyota Yaris Rally2 / Racemarkety

Este tipo de coches viene equipado con una caja de cambios secuencial y jaulas de protección de acero al cromo-molibdeno para resistir impactos a alta velocidad. Además, incorporan materiales como la fibra de carbono y el kevlar para reducir el peso hasta el mínimo reglamentario de 1.230 kg.

¿Se puede conseguir un Rally2 de segunda mano?

Sí, aunque este término en la alta competición tiene matices muy distintos al mercado convencional. El precio de estos modelos varía en función de tres factores clave:

El kilometraje del vehículo: Una unidad con el motor "a estrenar" (recién revisado) puede incrementar su valor en más de 30.000 euros.

El estado del chasis: Un producto sin daños estructurales sostiene un precio de reventa por encima de los 180.000 euros.

Las evoluciones técnicas: Un Rally2 con las últimas mejoras de 2026 siempre será más caro que una unidad de años anteriores, debido a las actualizaciones de rendimiento que permite la FIA.

Ford Fiesta Rally2 (2022) / Racemarkety

¿Puedo comprar un modelo de imitación?

Para los aficionados al mundo del motor, la respuesta es sí, aunque con matices: se puede adquirir un vehículo de calle con una estética inspirada en la competición. Marcas como Skoda, Hyundai o Toyota comercializan versiones deportivas —como el popular GR— que imitan los colores, las llantas y los alerones de los coches que veremos en el Rally Islas Canarias 2026. Estos modelos suelen rondar precios de entre 25.000 y 40.000 euros.

Mientras que las versiones comerciales buscan el confort y la tecnología diaria, los modelos del circuito son máquinas puras de rendimiento sin concesiones al lujo.