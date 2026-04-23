El restaurante del sur de Gran Canaria donde sirven comida canaria a precios económicos: sus medias raciones no te las podrás terminar

En el sur de Gran Canaria hay un restaurante que está conquistando a quienes buscan comida canaria a precios asequibles. Se trata de Restaurante Las Brisas 33, ubicado en Castillo del Romeral, el establecimiento se caracteriza por ofrecer raciones generosas a precios económicos.

Los creadores de contenido @descubreconc han visitado el establecimiento y no han dudado en compartir la experiencia gastronómica con sus seguidores. "Comida canaria, buena, bonita y barata", aseguran.

Platos caseros y raciones sorprendentes

Uno de los grandes atractivos del local es la cantidad de sus paltos. Incluso las medias raciones destacan por su tamaño, lo que permite disfrutar de varias opciones sin quedarse con hambre. "Aquí no te vas con hambre", comentan.

Algunos platos dejan huello en sus clientes y el queso frito acompañado de mermelada de arándanos es uno de ellos. "Te recomendamos que pidas su queso frito", destacan.

Entre sus entrantes también se encuentran las clásicas papas arrugadas, el gofio escaldado o los boquerones. Además, el pescado fresco frito es otro de los imprescindibles, con raciones abundantes que invitan a compartir.

"Todos los platos que estás viendo en el vídeo son medias raciones menos el pescado. Así que no hace falta que te digamos que aquí puedes traer a ese amigo que siempre se queda con hambre", afirman.

Comer bien sin gastar mucho

Otro de los puntos fuertes del establecimiento es su relación calidad-precio, algo que convierte al restaurante en una opción muy atractiva tanto para los vecinos como para los turistas que buscan comida tradicional.

Además, el restaurante cuenta con una terraza perfecta para disfrutar allí del postre y el café. También dispone de aparcamiento privado gratuito, lo que facilita la vista a los clientes al visita al restaurante.

Horario y ubicación

Restaurante Las Brisas 33 se encuentra en la calle León y Castillo, 15, en Castillo del Romeral. Cuenta con 4,4 estrellas en Google, lo que demuestra la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado sus elaboraciones servidas en raciones abundantes.

Abre de martes a sábado de 11:00 a 16:30 horas y de 19:00 a 00:00 horas, mientras que los domingos reduce su horario y solo ofrece servicio de comidas. Lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.