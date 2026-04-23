San Bartolomé de Tirajana y Segovia conmemoran 30 años de hermanamiento

Los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Segovia han conmemorado en la capital segoviana el 30 aniversario de su hermanamiento municipal, una relación institucionalizada en 1996 y sostenida, según destacó la delegación grancanaria, por la continuidad de los vínculos personales entre familias y colectivos de ambos territorios.

La representación del municipio de Gran Canaria, integrada por 60 personas, estuvo encabezada por la teniente de alcalde y concejala de Presidencia y Cultura, Elena Álamo Vega, que trasladó en distintos encuentros con responsables del Ayuntamiento de Segovia y de la Diputación Provincial de Segovia que el origen y la vigencia del hermanamiento “ha dependido fundamentalmente de las personas” y de la amistad construida durante décadas.

En la recepción oficial celebrada en la sede del consistorio segoviano, Álamo se dirigió, entre otros, a los concejales Juan Carlos Monroy Jiménez (Cultura) y Azucena Suárez del Pozo (Servicios Sociales), y enmarcó la efeméride como “30 años de historia compartida” a través de encuentros y viajes. En la cena de confraternización, celebrada con presencia del presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, la edil insistió en que el hermanamiento “trasciende lo institucional” cuando se apoya en relaciones personales.

Representación de las dos ciudades en el Patio de Columnas del Palacio de la Diputación de Segovia. / LP/DLP

La representante municipal también tuvo palabras de reconocimiento para las entidades que, según la organización, han sostenido el vínculo, y recordó a Ángel Marrero Rivero, citado como uno de los impulsores del proyecto y fallecido en noviembre de 2025.

Caminatas y coctelería como origen del vínculo

El relato del hermanamiento sitúa sus raíces hace más de 40 años, en las caminatas promovidas por la Asociación de Andariegos Segovianos y por el colectivo de barmans grancanarios, así como en los concursos de coctelería organizados por la Asociación de Camareros de Segovia. De esos contactos, sostiene la nota municipal, se consolidó una relación que terminó formalizándose entre ambos ayuntamientos en 1996.

Entre los actos del aniversario figuraron un encuentro con el alcalde de El Espinar, Javier Figueredo; el recorrido por los valles de los ríos Eresma y Clamores; la visita al Santuario de Fuencisla; y el Festival Folclórico de los Andariegos Segovianos en el Teatro Juan Bravo, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer en Segovia. También se inauguró una exposición por los 40 años de amistad entre Segovia y Maspalomas en el Patio de Columnas del Palacio Provincial de la Diputación, además de celebrarse la recepción oficial en el Ayuntamiento, una cena canaria, la Fiesta de Villalar y visitas a Pedraza y Sepúlveda.

Hitos visibles del hermanamiento

La relación entre ambos municipios cuenta además con referencias físicas: el Parque Maspalomas en Chatún, la calle Maspalomas en Hontanares de Eresma y un arado instalado en la Plaza de Santo Tomás de Segovia. En sentido inverso, Maspalomas dispone de un monumento dedicado al Acueducto de Segovia en una rotonda turística, como símbolo permanente del hermanamiento.