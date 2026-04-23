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Así es la previsión meteorológica del Rally Islas Canarias 2026: inestabilidad, lluvias ligeras y sol

La 50.ª edición del circuito estará marcada por la amenaza de precipitaciones débiles

Comienza el Rally Islas Canarias 2026

Comienza el Rally Islas Canarias 2026 / LP/DLP

Aarón Cabrera Artiles

La edición más esperada del Rally Islas Canarias 2026 se enfrenta a un escenario de contrastes que virará hacia el sol y el ascenso térmico durante el fin de semana, convirtiendo la elección de neumáticos y la adaptación al terreno en las claves para conseguir la victoria en el asfalto grancanario. La variabilidad meteorológica, especialmente en el arranque de la competición, obligará a los equipos a una precisión máxima en su estrategia para no perder opciones en el crono.

Posible lluvia ligera para el inicio del circuito

El arranque del Rally Islas Canarias 2026 estará marcado por la incertidumbre meteorológica. Según los últimos partes de la Aemet, la entrada de un frente de nubosidad baja desde el norte ha incrementado la probabilidad de lluvia leve durante las primeras pasadas de este jueves.

Con una humedad ambiental superior al 70%, la zona de Siete Palmas —donde todas las miradas se centran en la superespecial del Estadio de Gran Canaria— podría vivir un episodio de precipitaciones débiles. Esta situación complicará el escenario tanto para los miles de aficionados que esperan el espectáculo como para los pilotos, que verán comprometido el agarre de sus neumáticos sobre el asfalto urbano.

Imagen del Estadio de Gran Canaria, con el circuito que acogerá a los vehículos del Rally Islas Canarias mañana y el viernes. | LP / DLP

Imagen del Estadio de Gran Canaria, con el circuito que acogerá a los vehículos del Rally Islas Canarias 2026 / LP / DLP

Viernes de niebla y mucho abrigo

La previsión para los tramos de Agüimes, Tejeda y Santa Lucía apunta a una presencia notable de la denominada "panza de burro", que podría derivar, a su vez, en densos bancos de niebla en las zonas de cumbre. Ante tal situación, se recomienda extremar las precauciones en los accesos y asegurar correctamente las zonas de aficionados, dada la baja visibilidad a la que podrían enfrentarse los pilotos en los puntos más altos de la isla.

No obstante, pese a que el termómetro marcará apenas 12 °C en las horas centrales del día en las medianías, no debe faltar la protección solar. El índice de radiación en las zonas de montaña sigue siendo un factor a tener en cuenta para una jornada que promete ser de las más emocionantes de esta histórica 50ª edición.

Mapa general del Rally Islas Canarias 2026

Mapa general del Rally Islas Canarias 2026 / Rally Islas Canarias

Sábado soleado y con altas temperaturas

Los aficionados tendrán un respiro con el desplazamiento de la inestabilidad vivida el jueves y el viernes hacia el interior de la isla. Para la primera jornada del fin de semana, se esperan cielos despejados y un ascenso de las temperaturas, que alcanzarán máximas de 22 °C en las horas centrales del día.

Asimismo, el viento del noreste soplará con rachas moderadas, refrescando de forma ligera el ambiente en las cotas más altas, pero no será suficiente para mitigar un sol que será el gran protagonista del día. La sensación térmica será elevada en las medianías, por lo que los asistentes deberán mantener una buena hidratación y no bajar la guardia con la protección solar.

Domingo de cierre perfecto del Rally Islas Canarias 2026

Las condiciones meteorológicas para la despedida del campeonato serán inmejorables. La estabilidad será la tónica dominante durante toda la mañana del domingo, con cielos prácticamente despejados en el sureste de la isla. Las temperaturas se mantendrán constantes, oscilando entre los 19 °C y los 21 °C, lo que proporcionará un ambiente agradable tanto para la competición en la Power Stage como para la posterior celebración de los equipos.

Noticias relacionadas y más

El viento perderá intensidad respecto a las jornadas anteriores, lo que, sumado a la ausencia de nubosidad, elevará la sensación de calor en las zonas de costa. Para la entrega de trofeos, se espera un ambiente puramente primaveral, poniendo el punto final a un circuito que, tras enfrentarse a la lluvia y la niebla de los primeros días, se despide con el mejor clima del archipiélago.

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