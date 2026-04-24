Más de 250 escolares defienden la ciencia en la Feria de la Salud de Santa Lucía de Tirajana

Con motivo del Día Mundial de la Salud, más de 250 escolares de cinco centros educativos de Santa Lucía de Tirajana participaron en la Feria de la Salud celebrada en la plaza de Los Algodoneros. Bajo el lema ‘Juntos por la salud, apoyemos la ciencia’, los estudiantes leyeron un manifiesto destacando la importancia de cuidar la salud y la ciencia para lograr una vida más saludable y feliz.

La Feria de la Salud contó con puestos informativos donde el personal del Área de Promoción de la Salud y los centros de salud de Vecindario y Doctoral ofrecieron consejos prácticos sobre cómo llevar una vida saludable. Además, participaron varios colectivos del municipio con el fin de dar a conocer sus servicios relacionados con la salud y el bienestar.

Durante la jornada, los escolares de los centros educativos Tagoror, Tajinaste, Paredilla, Tinguaro y Casa Pastores fueron los protagonistas del evento, leyendo un manifiesto en el que destacaron diversos aspectos sobre la salud. Un estudiante del CEIP Tinguaro explicó que "la salud es sentirnos bien, crecer fuertes y vivir felices", mientras que los del CEIP Tagoror resaltaron la importancia de mantener hábitos diarios como “comer alimentos saludables, jugar, movernos y hacer deporte”. Por su parte, los del CEIP Tajinaste subrayaron que “la ciencia nos enseña a cuidarnos mejor y a tomar decisiones responsables”.

Los estudiantes del CEIP Paredilla pusieron énfasis en que “cuidar el planeta también es cuidar nuestra salud”, ya que el aire, el agua y los espacios donde vivimos influyen en nuestro bienestar. Además, los del CEIP Casa Pastores recordaron que “prevenir es aprender, informarse y practicar la empatía”, afirmando que pequeños gestos pueden generar grandes cambios.

Actividad y participación comunitaria

Tras la lectura del manifiesto, una alumna interpretó el lema del Día Mundial de la Salud en lenguaje del silbo gomero, un gesto que simbolizó la importancia de la cultura local en la salud. Los estudiantes también participaron en una coreografía en la plaza, disfrutando de una actividad lúdica que cerró la jornada.

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La concejala de Promoción de la Salud, Arminda Santana, destacó que esta Feria de la Salud tiene como objetivo sacar a la calle el trabajo realizado durante todo el año en favor de la salud individual y comunitaria.