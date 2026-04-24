La Aemet avisa de subidas de temperaturas, viento y lluvias débiles este viernes en Gran Canaria

La Aemet ha pronosticado para este viernes en Canarias un aumento de las temperaturas máximas, viento del nordeste y la posibilidad de algunas lluvias débiles en ciertas áreas. Las islas occidentales experimentarán viento flojo a moderado, mientras que las orientales tendrán viento moderado, que se intensificará hacia la tarde. Se prevé también nubosidad variable, especialmente en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las islas montañosas.

Lanzarote

Intervalos nubosos, con predominio de nubes altas durante la segunda mitad del día. Las temperaturas apenas variarán, con un ligero ascenso en las máximas. El viento será moderado del norte y nordeste, con intervalos de fuerte en el interior a últimas horas.

Arrecife: 16ºC / 23ºC

Fuerteventura

El cielo pasará de intervalos nubosos a mayor claridad por la mañana. Por la tarde, las nubes altas predominarán de nuevo. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos o subirán ligeramente. Viento moderado del norte y nordeste, con intervalos de fuerte en el interior a últimas horas.

Puerto del Rosario: 16ºC / 22ºC

Gran Canaria

En el norte habrá intervalos nubosos, con posibilidad de lluvias débiles y ocasionales al final del día en las medianías. El resto de la isla disfrutará de cielos mayormente despejados con algunas nubes altas. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables o descenderán ligeramente en las medianías del sur. Las máximas subirán, siendo más notable el ascenso en el interior y en el sur. Viento moderado del norte y nordeste, con intervalos fuertes a partir de la tarde.

Las Palmas de Gran Canaria: 17ºC / 21ºC

Tenerife

En las cumbres altas se prevé tiempo poco nuboso, con algunas nubes altas por la tarde. El resto de la isla tendrá intervalos nubosos, con predominio del cielo despejado en el norte durante las horas centrales. No se descartan lluvias débiles y ocasionales en las medianías del norte y este. Las temperaturas mínimas apenas cambiarán o bajarán ligeramente. Las máximas ascenderán, especialmente en las medianías y cumbres. Viento moderado del norte y nordeste, con intervalos de fuerte al sur de la Dorsal a últimas horas.

Santa Cruz de Tenerife: 17ºC / 23ºC

La Gomera

El norte experimentará intervalos nubosos, con amplios claros en horas centrales. Podrían ocurrir lluvias débiles en medianías durante la tarde. En el sur, cielos poco nubosos, con algunas nubes altas. Las temperaturas mínimas no cambiarán mucho, mientras que las máximas subirán ligeramente, especialmente en medianías y zonas altas. El viento será flojo a moderado del norte, con intervalos fuertes por la tarde en vertientes este y oeste.

San Sebastián de La Gomera: 16ºC / 23ºC

La Palma

Comenzará con cielos poco nubosos, pero durante la mañana aumentará la nubosidad, sobre todo en el sur y este. En las cumbres altas se mantendrá el cielo despejado, con algunas nubes altas. Las temperaturas subirán ligeramente, y las máximas podrían hacerlo de forma más significativa en el interior. El viento será flojo del nordeste, incrementándose a moderado por la tarde. En la costa oeste habrá brisas.

Santa Cruz de La Palma: 16ºC / 21ºC

El Hierro

En el norte habrá intervalos nubosos, con lluvias débiles y ocasionales, principalmente al final del día. En otras zonas, cielos poco nubosos con nubes altas. Las temperaturas variarán poco o subirán ligeramente, especialmente en zonas interiores. El viento soplará flojo a moderado del norte y nordeste, con rachas fuertes en las cumbres a últimas horas. Habrá brisas en la costa suroeste.

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Valverde: 10ºC / 17ºC