Antonio Morales y Aridany Romero destacan el trabajo del dispositivo de seguridad del Rally Islas Canarias 2026
El presidente del Cabildo puso en valor la espectacularidad del evento, así como el esfuerzo organizativo y técnico que implica su celebración
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el consejero de Deportes del Gobierno insular, Aridany Romero, visitaron junto al director del Rally Islas Canarias, Germán Morales, el centro de coordinación ubicado en el Estadio de Gran Canaria, desde donde Policía Nacional y Guardia Civil supervisan la seguridad y el desarrollo de esta cita deportiva internacional.
Los responsables institucionales pudieron conocer de primera mano el operativo desplegado para garantizar el correcto desarrollo del Rally Islas Canarias, una prueba que vuelve a situar a la isla en el foco del automovilismo mundial al formar parte, por segundo año consecutivo, del Campeonato Mundial de Rallies.
Antonio Morales puso en valor la espectacularidad del evento, así como el esfuerzo organizativo y técnico que implica su celebración. En este sentido, destacó especialmente el trabajo de monitorización que se lleva a cabo desde el centro de coordinación, clave para asegurar el éxito de la competición y, al mismo tiempo, proyectar la riqueza paisajística y natural de Gran Canaria a nivel internacional.
Por su parte, Aridany Romero incidió en que la seguridad constituye un pilar fundamental en la organización de este tipo de pruebas deportivas. El consejero recalcó la necesidad de que el público asistente siga en todo momento las indicaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad, tanto en los medios terrestres como en el control aéreo del evento, con el objetivo de preservar la integridad de los asistentes y garantizar el respeto al entorno natural de la isla.
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