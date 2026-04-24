Arucas nombra Miembro Honorario al exministro Luis Carlos Croissier, con polémica por revelarse los 18 honores y distinciones

Arucas nombra Miembro Honorario de la Corporación al exministro nacido en el municipio Luis Carlos Croissier, y entre las 18 personas y colectivos en la concesión de Honores y Distinciones se acordó también por unanimidad como hijos predilectos a Dulce María Rosales y los empresarios Juan Francisco García y Andrés González, en medio de la polémica durante el Pleno celebrado este viernes por la divulgación de los nombramientos antes de que se hiciera oficial, en un caso que acabará en el juzgado, según anunció el alcalde, Juan Jesús Facundo. En la sesión se aprobó una inversión de casi 6,4 millones para obras en instalaciones deportivas, educativas, equipamientos e infraestructuras, entre ellas la mejora de la seguridad en las zonas inundables. Y, a su vez, se actualiza después de 18 años la tasa de cementerios, fijándose en 303 euros.

El 24 de junio se entregarán los nuevos reconocimientos a personas, profesionales e instituciones con motivo del día principal de las Fiestas de San Juan, en un acto institucional que se repite cada cuatro años en Arucas.

El concejal de Presidencia e instructor del expediente, Óliver Armas, defendió que todas las candidaturas responden a trayectorias consolidadas para el municipio "a lo largo tiempo", apostando en esta edición por el comercio, que se ha sabido adaptar "a una sociedad cambiante", y "muchas veces en silencio".

De a empresa al trabajo municipal

El listado designa como Hijos Predilectos a la maestra Dulce María Rosales Segura, por destacar en la enseñanza de personas adultas en ECCA, y por sus proyectos comunitarios en su pueblo de Bañaderos. A título póstumo, Luis Falcón Araña, arquitecto técnico y empresario, por su contribución al desarrollo de Arucas e impulsar empleo. También a título póstumo, a Domingo Medina, aparejador y empresario, antiguo presidente del club de luchas Guanches de Arucas. A Andrés González Marrero, exportador sobre todo en el ámbito platanero, y por la generación de empleo. Juan Francisco García, en el ámbito financiero como antiguo director general de La Caja, por su contribución al sector financiero y empresarial, y a la comunicación en Inforcasa. Y, por último, a Alicia de Jesús Hernández García, que es técnica superior y directora de la oficina de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Arucas.

Adoptiva

En la categoría de Hija Adoptiva, María Dolores León, directora de la biblioteca de Arucas, por impulsar proyectos innovadores con repercusión internacional.

El título de Miembro Honorario de la Corporación recae en exclusiva en Luis Carlos Croissier, natural de Arucas y que fue ministro de Industria y Energía (1986-1988), y presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (1988-1996).

Medallas de Oro

Dentro de las Medallas de Oro, Arucas premia a la Asociación Mi hijo y yo, por su labor sobre todo en el ámbito del autismo; Comercial Abraham, que lleva más de medio siglo en actividad, viviendo la evolución económica con una gran capacidad de adaptación, y contribuyendo al desarrollo del tejido comercial; Comercial Severino, que alcanza nueve décadas de referencia, y que fue "un ejemplo en la crisis", dejando un legado empresarial y familiar arraigado; Óptica Herrera Cerpa de Arucas, que según la Corporación es un establecimiento de referencia, con carácter pionero y de servicio cercano; la afilarmónica Los Nietos de Kika, que cumple 50 años vinculados al carnaval, como referente en esta fiesta, y por la dinamización cultural y participación ciudadana, siendo un símbolo de identidad; la Asociación de Mujeres Tanit Canarias, por fomentar el empoderamiento e igualdad de las mujeres, y su implicación comunitaria; al igual que la Asociación Maresía, por su participación activa de las mujeres, promoviendo la cohesión social.

Medallas de Plata

Dentro de las Medallas de Plata, a Pino Ojeda Quevedo, por su trayectoria intelectual, y como referente en la cultura y la literatura, y su proyección internacional; Helados Peña la Vieja, como empresa familiar durante décadas, su espíritu emprendedor, y ser un referente de calidad y tradición; y la Agrupación Folclórica Los Cabuqueros, por su puesta en valor del folclore canario, y su labor cultural continuada.

"Es un hecho grave"

El nombramiento de las denominaciones, que contó con el apoyo unánime, estuvo rodeado de polémica, al dar a conocer el alcalde, Juan Jesús Facundo, que algún concejal sin dar nombre había filtrado las designaciones antes de que se formalizaran este viernes en el pleno de la Corporación. Facundo advirtió que se ha vulnerado el derecho al honor en la tramitación, porque todavía no podían ser públicos, y porque generó acusaciones en las redes. "Es un hecho muy grave". Y anunció que se llevará el caso al juzgado para saber el concejal que lo hizo público.

En la oposición, el edil José Segura (Podemos), expuso que "estamos ante algo muy serio que es el sigilo como cargo de concejal". La portavoz de UxGC, María del Carmen González, hizo público su enhorabuena a las personas propuestas, "porque hacen crecer al municipio y son reflejo para las futuras generaciones". Y Yéssica Piech (Vox) apoyó los nombramientos, si bien pide "que se democratice el procedimiento con expertos independientes".

El pleno municipal también ratificó por unanimidad la ejecución de 56 proyectos con una inversión de casi 6,4 millones de euros, financiado con cargo al remanente de tesorería. Entre las obras, la concejala de Economía, Beatriz Herrera, avanzó que se ampliará el dinero para actuar en informática, mobiliario y pavimentación, en vías, mejoras en edificios públicos, parque infantiles y la reforma de la charca del parque de Las Flores.

Techado del terrero

Y, como nuevas iniciativas, se abordarán planes de asistencia social para accesibilidad y el centro de día de personas mayores, renovación de tótem turísticos y señalización de tráfico, mejoras en el mobiliario de biblioteca, esculturas, la radio municipal, colegios, instalaciones deportivas de distintos barrios, y el y techado del campo de lucha de Montaña Cardones, además de equipamiento de aguas.

El alcalde anunció que "vamos a dar un gran impulso a la ciudad", con 600.000 euros para mejorar la seguridad en las zonas inundables de agua, y en educación y deportes, entre otras actuaciones.

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A su vez, se dio vía libre a la nueva tasa de cementerios para poner al día los precios, ya que no se hacía desde 2008. El nuevo precio se fija en 303 euros, que está en la media de los municipios el Norte, según el concejal, José Lorenzo Montesdeoca, y por debajo de las grandes ciudades de la Isla. Fue aprobado por unanimidad.