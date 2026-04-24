El Cabildo recibe el Premio Scout 2025 como reconocimiento a su compromiso firme con la salvaguarda del medio natural de Gran Canaria

El compromiso que mantiene el Cabildo de Gran Canaria de preservar el medio natural de la Isla y su esfuerzo constante por proteger su biodiversidad han sido reconocidos por la Federación de Asociaciones de Scouts de España (ASDE-Scouts de España), que ha concedido su Premio Scout 2025 al Servicio insular de Medio Ambiente, gestionado a través de la Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, con Raúl García Brink al frente.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, acompañado por García Brink, recogió este viernes el galardón de manos del presidente de la Federación nacional, Adrián Rodríguez Pernas, y manifestó que "el deber del Gobierno de la Isla es proteger su medioambiente con todos los medios a nuestro alcance, con la convicción de quien lucha por su propia subsistencia".

En este contexto, Morales elogió el movimiento Scout, al remarcar que, en estos tiempos, la salvaguarda del planeta necesita actitudes comprometidas como las que representa sus miembros. "Ustedes son semilla para un futuro mejor. La Tierra y territorios tan sensibles como Canarias y Gran Canaria tienen en ustedes a sus mejores valedores y valedoras, porque cuidar del medioambiente equivale a cuidar de nosotros mismos y del porvenir", proclamó. "Los Scouts caminan por la senda que nos puede conducir a un futuro más sostenible".

El acto, celebrado en la Casa Palacio de la Institución, en la capital grancanaria, contó con la presencia de la presidenta de ASDE Scouts-Exploradores de Canarias, María Rojas Estévez, y con una amplia representación de la entidad en la Isla, que respaldaron la concesión de este premio. Un reconocimiento que también visibiliza su gratitud a la colaboración continua del Cabildo, que ha impulsado la labor scout mediante la concesión de permisos y la cesión de espacios estratégicos como el Aula La Laurisilva, en Valleseco.

Asimismo, el galardón ensalza la cooperación del Gobierno de la Isla con las actividades que desarrolla ASDE-Scouts de España, como sucedió con el Campamento Nacional Festicamp de 1999, celebrado en la Finca de Osorio, en Teror, y el EsJamboree de 2017, que tuvo lugar en Valleseco.

En este escenario, María Rojas aludió al trabajo realizado por el Servicio insular de Medio Ambiente en materia de extinción de incendios, reforestación, recuperación de fauna y flora, conservación de espacios y hábitats o formación en materia medioambiental, entre otras. "Unas tareas que han sido decisivas para la recuperación del medio natural de la Isla", afirmó.

Adrián Rodríguez Pernas, por su parte, puso de relieve que el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria "promueve el voluntariado medioambiental, principalmente entre las personas jóvenes, con actitud de servicio y responsabilidad, muy en consonancia con los valores scouts", aseguró.

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Finalmente, Antonio Morales hizo hincapié en que este encuentro reforzará los lazos entre el Cabildo y la organización, y reafirmó que Gran Canaria "seguirá siendo tierra de paz, en un momento en el que adultos irresponsables están rompiendo el sueño que tenemos de vivir en una tierra con respeto a los derechos humanos", lamentó. "Lo que ustedes hacen a diario nos ayudará a conseguirlo y el Cabildo sostendrá su liderazgo y su trabajo firme para que esto sea así, a través de una gran labor colectiva que debe seguir creciendo", concluyó.