La Enconada reclama mejoras en saneamiento, agua y servicios básicos para el nuevo Plan de Barrios de Gáldar

El barrio de La Enconada, en Gáldar, centró este jueves la decimonovena asamblea abierta del itinerario participativo 'Contigo, Gáldar Sigue Avanzando', una iniciativa municipal con la que el Ayuntamiento está recorriendo los barrios del municipio para recoger propuestas vecinales y definir futuras actuaciones.

El encuentro se celebró en la sede de la Asociación de Vecinos de La Enconada y reunió a residentes de la zona con representantes del grupo de gobierno municipal. La reunión forma parte del proceso de escucha que servirá para elaborar el próximo Plan de Barrios, que contará con una inversión estimada de cuatro millones de euros.

La sesión tuvo un marcado carácter práctico. Los vecinos trasladaron al Ayuntamiento sus principales preocupaciones, centradas sobre todo en servicios básicos, con especial atención a la red de alcantarillado y al depósito de agua. Ambas cuestiones fueron señaladas como necesidades prioritarias para mejorar el día a día en el barrio.

Saneamiento y depósito de agua, las principales demandas

Durante la asamblea, las intervenciones vecinales pusieron el foco en el estado de las infraestructuras hidráulicas. La mejora del saneamiento fue una de las peticiones más repetidas, al tratarse de un servicio esencial para la calidad de vida y el funcionamiento cotidiano del barrio.

En respuesta a estas demandas, el grupo de gobierno anunció que se impulsará un proyecto amplio orientado especialmente a la mejora de la red de saneamiento. El objetivo, según se trasladó en el encuentro, es dar respuesta a las necesidades planteadas por los vecinos y avanzar en la modernización de servicios básicos en La Enconada.

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, defendió durante la reunión la importancia de este tipo de encuentros para diseñar políticas públicas adaptadas a la realidad de cada zona del municipio. El regidor subrayó el papel de la participación vecinal como herramienta para priorizar inversiones y planificar actuaciones de forma más ajustada a las necesidades reales.

Movilidad, jardines y recogida de residuos

Además del saneamiento y el agua, los vecinos de La Enconada también trasladaron propuestas relacionadas con la movilidad, el mantenimiento de jardines y el refuerzo del servicio de recogida de residuos.

Estas demandas forman parte de las cuestiones habituales que se repiten en muchos procesos de participación vecinal: accesibilidad, limpieza, conservación de espacios públicos y mejora de servicios municipales. En el caso de La Enconada, los residentes pidieron actuaciones que permitan ordenar mejor el entorno y reforzar el mantenimiento del barrio.

El primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo, valoró de forma positiva la asistencia y la implicación vecinal. Según destacó, estas asambleas permiten ordenar prioridades y tomar nota de las necesidades de cada zona antes de elevar las propuestas a los órganos de participación correspondientes.