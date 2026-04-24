El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana lo hace oficial: estas son las nuevas ayudas al alquiler

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana da un paso al frente en la gestión habitacional del municipio. Con esta iniciativa, el consistorio busca mitigar las tensiones del mercado de la vivienda y establecer un marco de control que aporte estabilidad a un entorno especialmente presionado por su condición de enclave turístico de primer nivel.

¿Cuáles son las nuevas medidas?

Entre las nuevas prestaciones se encuentran el control del mercado local, la agilización de los trámites y el enfoque prioritario en los colectivos vulnerables. De esta forma, se pretende realizar una gestión más rápida y eficiente desde la administración local para poner orden en un mercado que sufre la presión constante de las zonas turísticas.

Asimismo, la medida estrella de este paquete es la nueva línea de subvenciones que cubrirá una parte del pago mensual de la renta. El objetivo fundamental de esta iniciativa es aliviar la carga financiera de los residentes, evitando que los vecinos tengan que destinar más del 30-40% de su sueldo al pago del alquiler, protegiendo así la economía doméstica frente a la escalada de precios en el municipio.

¿A quién va destinado el nuevo paquete?

Con este marco, el Ayuntamiento busca ayudar tanto a los jóvenes que intentan independizarse como a las familias con menos ingresos, garantizando que el acceso a la vivienda sea una realidad más accesible.

El paquete también contempla como beneficiarios prioritarios a las personas mayores y a otros grupos vulnerables, asegurando que el apoyo administrativo y económico llegue a quienes necesitan estabilizar su situación habitacional de forma urgente.

El mercado de la vivienda se encuentra cada vez más tensionado / EUROPA PRESS

¿Hasta cuánto podrán cubrir las ayudas?

Se mantiene un modelo de apoyo directo al alquiler con subvenciones que cubren hasta el 30% de la renta mensual. No obstante, este porcentaje puede alcanzar el 40% en el caso de las familias numerosas, estableciéndose un límite máximo anual de 3.000 euros por beneficiario.

Con este método, el Ayuntamiento busca que los fondos públicos lleguen de manera equilibrada a quienes más lo necesitan, basándose en un análisis detallado de cada situación particular.

Con la puesta en marcha de estas medidas, el municipio da un paso decisivo para proteger la estabilidad de sus residentes en un mercado cada vez más complejo