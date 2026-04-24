La RFEF lo hace oficial: estos son los precios de la Final Copa SM La Reina 2026

El Estadio de Gran Canaria, que pretende llenar sus 32.000 localidades con precios accesibles, se convertirá el próximo sábado 16 de mayo en el epicentro del fútbol femenino nacional. Las entradas para la final copera se pondrán a la venta este lunes 27 de abril a partir de las 12:00 horas (hora canaria).

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de Copa?

Los precios oficiales se han distribuido por sectores para que toda la afición pueda disfrutar del espectáculo en el Estadio de Gran Canaria:

Tribuna: 30 euros.

30 euros. Grada Sur: 20 euros.

20 euros. Grada Curva y Naciente: 10 euros.

No obstante, la RFEF ha establecido una promoción de venta anticipada muy atractiva. Quienes adquieran sus tickets antes del 5 de mayo podrán beneficiarse de un descuento del 40% en las zonas de Grada Sur, Curva y Naciente, lo que permite asistir al partido por tan solo 6 euros en los fondos. Asimismo, para quienes realicen la compra entre el 6 y el 12 de mayo, el descuento será del 20%.

Por otro lado, como muestra de su compromiso con la diversidad, la organización ha habilitado entradas para personas con movilidad reducida (PMR) en silla de ruedas. Estas localidades se ubican en Tribuna con un precio de 30 euros e incluyen, de forma gratuita, una entrada para un acompañante. Para acceder a ellas, será imprescindible presentar el DNI y el certificado de movilidad reducida original.

Cabe resaltar que los clubes adscritos a la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP) contarán también con un 50% de descuento en cualquiera de las localidades.

¿Dónde se pueden obtener las entradas?

La venta de localidades para la gran final se realizará exclusivamente de forma online a través del portal oficial de la RFEF (tickets.rfef.es). Asimismo, cada club contará con su propio enlace de compra para que sus aficionados puedan adquirir los tickets en las zonas reservadas para cada entidad.

¿Los abonados de la UD Las Palmas tendrán alguna bonificación?

Sí, la afición amarilla dispondrá de un periodo de preventa exclusiva que ya se encuentra activo y finalizará el próximo 26 de abril. Durante este plazo, se podrá adquirir hasta un máximo de seis entradas por cada abonado.

Para realizar la compra, los abonados deben utilizar el código personalizado enviado a su correo electrónico o, en su defecto, consultarlo directamente en el área personal de la Oficina Virtual del Abonado.

Una vez concluido este periodo preferencial, el proceso se abrirá para el resto de aficionados el lunes 27 de abril, a partir de las 12:00 horas (hora canaria), a través de la plataforma oficial de la RFEF.

Con los preparativos puestos en marcha, Las Palmas de Gran Canaria se prepara para vivir una jornada histórica.