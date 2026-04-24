El rincón de este municipio de Gran Canaria que se ha convertido en una parada obligatoria en la isla: platos tradicionales y parrillada de carne

Gran Canaria sigue conquistando por la variedad de opciones con las que cuentan tanto para comer como para cenar. El Rincón de Carmencita en Agüimes es un establecimiento que ha conseguidor convertirse en una parada obligatoria tanto para turistas como para vecinos gracias a su ambiente acogedor y su cocina casera, especialmente su parrillada de carne.

Los creadores de contenido @viajandocontanda lo han visitado recientemente y no han dudado en compartir la experiencia gastronómica con sus seguidores. "Uno de los sitios más visitados por turistas y personas que vienen a descubrir este rincón de Gran Canaria", comentan.

Comida casera y platos tradicionales

En su visita, comenzaron probando el salpicón de pescado (9,90 €), un entrante que les gustó y les abrió el apetito para pasar al plato por el que habían decidido visitar el establecimiento. La parrillada de carne para 2 personas (28,50 €), de la que destacan la calidad que se ofrece en cada bocado. "No es tanto la cantidad, sino la calidad", subrayan en el vídeo.

Además, dejaron un hueco para probar la tarta red velvet, la cual no fue del todo del gusto de los comensales, ya que notaron que el sabor no era el que esperaban.

"Un lugar muy conocido en la zona por su ambiente, su comida casera y por ser parada obligatoria para quienes visitan este municipio", afirman. Un rincón perfecto que se ha convertido en imprescindible en Gran Canaria para quienes buscan disfrutar de una experiencia culinaria a buen precio.

Horario y ubicación

El Patio de Carmencita se encuentra en la calle el Progreso, 25, en Cueva Bermeja (Agüimes). Cuenta con 4,7 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado y han probado sus platos, entre ellos la parrillada de carne.

Abre de lunes y de jueves a domingo en horario ininterrumpido de 10:00 a 21:00 horas, mientras que martes y miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.