San Isidro, en Gáldar, presenta el programa de sus Fiestas con Teodoro Sosa como pregonero

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, participó en la presentación del programa de las Fiestas Principales de San Isidro 2026, en un acto organizado por la Asociación de Vecinos El Labrador en su sede en el que el primer edil intervino en su doble condición de alcalde y pregonero de esta edición.

“Hoy me encuentro en mi doble condición de alcalde y pregonero de las Fiestas y no puedo sentirme más honrado y emocionado”, señaló al inicio de su intervención. Sosa destacó el valor que estas fiestas tienen para el municipio, subrayando que “son el reflejo de un pueblo que cuida sus raíces, que defiende sus costumbres y que entiende que su identidad se construye desde la participación y el compromiso colectivo. San Isidro es un ejemplo vivo de ello”.

Asimismo, felicitó de manera especial a la Asociación de Vecinos El Labrador por su trabajo “constante y generoso”, reconociendo el liderazgo de su presidente y el esfuerzo de la Comisión de Fiestas para que estas fiestas sigan siendo un referente. También elogió el diseño del programa, destacando que “no solo recoge un amplio conjunto de actos, sino que transmite la esencia, la historia y el alma de San Isidro”.

Recuerdo de vivencias y amistadas

En el aspecto personal, el alcalde expresó la emoción con la que asume el pregón de este año, recordando vivencias, amistades y a muchas personas del barrio que han marcado su trayectoria: “Después de tantos años compartiendo camino con este barrio, formar parte de este momento es uno de los mayores honores que he recibido. Durante la elaboración del Pregón no he parado de emocionarme recordando a tantas personas del barrio que me han influido y a las que siempre guardaré en mi corazón”.

El acto contó también con las intervenciones del presidente de la Asociación de Vecinos El Labrador, Gerardo Machín; el cura párroco de San Isidro, Marcos Arencibia; y el pregonero de las fiestas de Santa Gema, Carlos Díaz Alonso, quienes coincidieron en destacar el valor de estas celebraciones como espacio de encuentro, tradición y participación vecinal.

De izquierda a derecha, Teodoro Sosa, Gerardo Machín, Carlos Díaz y Marcos Arencibia. / Rayco Tacoronte

Gerardo Machín puso en valor la implicación del barrio en la organización de las fiestas, señalando que son “una herencia colectiva que se cuida y se engrandece año tras año gracias al compromiso de los vecinos y vecinas”. Por su parte, Marcos Arencibia destacó el sentido espiritual y comunitario de estas fechas, invitando a vivirlas “desde la convivencia, la fe y el crecimiento personal compartido”. Carlos Díaz Alonso, por su parte, subrayó la importancia de la juventud en la continuidad de las tradiciones, aportando “ilusión, compromiso y nuevas formas de sentir y vivir las fiestas”.

Pregón, romería, feria de ganado, procesión y batalla de flores, los actos principales

El programa incluye como actos principales el pregón de las fiestas el viernes 1 de mayo a las 19:30 horas, el pregón de Santa Gema el jueves 7 de mayo, la Romería-Ofrenda el sábado 9 de mayo, el desfile de papagüevos el 14 de mayo y la tradicional Feria de Ganado el viernes 15 de mayo, día de San Isidro con la posterior procesión y batalla de flores.

Además, esta edición dedica un emotivo recuerdo a Julio Almeida Jiménez, vecino muy querido del barrio, cuyo legado humano y compromiso con la comunidad quedan reflejados en el programa, así como un artículo dedicado a la tradición de los papagüevos, uno de los elementos más característicos y arraigados de estas fiestas.