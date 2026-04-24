Santa Brígida baila el duelo: el espectáculo 'Me iré' fusiona arte y ausencias por el Día Internacional de la Danza

Con motivo del Día Internacional de la Danza, el Centro Cultural de Santa Brígida acogerá la representación de 'Me iré. Cómo bailar un duelo', una propuesta dirigida por Luis R. Lorite. El espectáculo, interpretado por Juan León, Cathy Pulido y Agustina García, propone una reflexión bailada sobre la memoria, la ausencia y los vínculos invisibles que nos atan a quienes ya no están. La cita tendrá lugar el próximo sábado 2 de mayo, a las 20:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

La obra utiliza el lenguaje del cuerpo para abordar lo que las palabras, a menudo, no alcanzan a expresar. "Al bailar o ver bailar descansamos de esa obsesión tan humana que es querer bajarlo todo a palabras. Un automatismo que a veces no sirve de nada, como preguntarnos el porqué de ciertas cosas", defiende el director de la pieza.

"En momentos de duelo está muy bien hablarlo, pero también es necesario encontrar la forma de callar el hilo del pensamiento de alguna manera. De hecho, en 'Me iré' hay un homenaje al cine mudo, en concreto al de Maya Deren, una directora de los años cuarenta que también venía de la danza y es la madre del cine experimental o cinearte", desgrana.

Fases del duelo en una genealogía de danzas

'Me iré' es una pieza de danza-teatro que parte de la idea central de que "en cada fracaso resuenan todos los fracasos y los finales ajenos nos remiten siempre al propio". Partiendo de ese concepto, Lorite relata: "A mi edad abundan las despedidas de abuelas, padres y madres, cuya herida sólo es soportable gracias a la conciencia de nuestra propia naturaleza finita. Es algo paradójicamente vitalista, porque nos anima a vivir mientras podamos, o en el peor de los casos a 'seguir con el problema', como dijo Donna Haraway".

Su dramaturgia y estructura coreográfica atraviesan distintas fases del duelo —negación, ira, negociación, depresión y aceptación— conectándolas con una genealogía de bailes que van desde el ballet, el danzón o el flamenco hasta el jazz, el tap o el krump. Esta cartografía corporal y temporal convierte la pieza en una investigación escénica sobre la herencia cultural, los cuerpos atravesados por la historia y la persistencia del movimiento como forma de memoria. El libreto de 'Me Iré. Cómo bailar un duelo' subraya esa conexión principio-danza-final y vuelta a empezar.

Cartel de la obra 'Me iré' / LP/DLP

Un elenco multidisciplinar

El equipo artístico reúne trayectorias complementarias y consolidadas en el que sería su cuarto montaje en común. Juan León, referente de las danzas urbanas en Canarias, aporta más de veinte años de experiencia como coreógrafo, docente y bailarín. Cathy Pulido, actriz y dramaturga canaria, combina su trabajo escénico con la docencia interpretativa y la producción. Agustina García se suma al elenco como intérprete de ballet clásico, contemporáneo y jazz.

La escena cobra forma bajo la batuta de Luis R. Lorite, escritor, director y bailaor de flamenco especializado en proyectos de sensibilización y comunicación social. En su repertorio se incluyen obras como 'Casafobia', 'Poco Bailamos' o '¡Arriba las que limpian!'. El director remata su invitación así: "En momentos de pérdida y dolor la oscuridad de un teatro y la compañía anónima del arte han sido un gran refugio para mí y creo que lo puede ser para mucha gente".