¿Qué hacer el fin de semana? Guía saborea la Fiesta del Queso y Maspalomas se apunta al yoga

Desde una fiesta del queso a un festival internacional de yoga, pasando por multitud de ferias del libro y espectáculos teatrales, los municipios de Gran Canaria sacan toda su artillería con actividades para todos los públicos durante este fin de semana.

Cartel de la Fiesta del Queso de Guía 2026. / LP / DLP

Guía. El municipio celebra la Fiesta del Queso

La primera cita será mañana en el Mercado de Guía desde las 10.00 horas con talleres de cata y valoración y los talleres infantiles El Mágico Mundo del Queso de Flor. A partir de las 20.oo horas, la Plaza Grande de Guía acoge el Baile del Queso, un evento en el participarán más de un centenar de parejas en un entrañable recorrido por el folclore de todo el archipiélago. Junto a los músicos de la ACR Estrella y Guía subirán al escenario también los tocadores de la AFC Araza, procedente de Tenerife, y el Grupo Folclórico Los Cebolleros de Gáldar. Ya el domingo, el casco de la ciudad acogerá la Feria de Gastronomía Tradicional y Artesanía, desde las 10.00 y hasta las 15.00 horas, con un Mercadillo de Queserías, otro de productos de la tierra y artesanía.

La Plaza del Camellero acoge la Feria del Libro / Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana

San Bartolomé de Tirajana

La Plaza del Camellero acoge hoy de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas la Feria del Libro con talleres literarios y sesión de cuentacuentos teatralizados y la participación de 10 escritores. Por otro lado, el Centro Cultural Carmelo Pérez de El Tablero acoge a las 19.00 horas el Concierto de Bandas Sonoras de Películas y Musicales, a cargo del alumnado de canto y coro de la Universidad Popular del Sur. Además, el domingo de 10.00 a 16.00 horas el Ayuntamiento inaugura la nueva Plaza T8 en El Tablero con las actuaciones de A Kal y Canto y DJ Marre, además de un mercado agrícola y artesanal, actividades infantiles y zona gastronómica. Además, el domingo el Parque Sur acoge el I Festival Internacional de Yoga y Mindfulness Maspalomas 2026, un encuentro gratuito que se desarrollará entre las 10.00 y las 15.00 horas y en el que participarán asistentes de 49 nacionalidades. También se celebra en Ayagaures mañana, a las 17.30 horas, la romería, seguida de verbena y fuegos artificiales. El domingo, a las 14.00 horas, asadero popular y chocolatada por la tarde.

El humor y la fantasía llegan este viernes al Teatro Cruce de Culturas con la obra familiar ‘Cazopera’. / Ayuntamiento de Agüimes.

Agüimes

El Teatro Cruce de Culturas de Cruce de Arinaga acoge hoy a las 19:00 la representación de Cazopera, una obra dirigida a todos los públicos que combina humor, música y fantasía. Inspirada en la obra La sopera y el cazo de Michael Ende, la propuesta aborda temas como el diálogo, la cooperación y la dificultad de los adultos para resolver sus conflictos. Las entradas tienen un precio de cinco euros. Por otro lado, la Biblioteca Infantil del Cruce de Arinaga acoge hoy a las 17.30 horas una sesión de narración oral pensada para el público infantil y familiar en la que los más pequeños descubrirán cómo los juglares contaban hitorias, combinando narración, juego y creativida en una experiencia educativa.

Ingenio

El Festival de Teatro Cómico recibe esta noche en el centro cultural Federico García Lorca, a las 20.30 horas, el espectáculo Noche de chicas , un show de comedia creado y diseñado solo para mujeres. Mañana, el mismo escenario y dentro del mismo festival, acoge también a las 20.30 horas, la obra Maribel y la extraña familia. Por otro lado, la escritora Zeneida Almeida del Rosario presenta hoy a las 18.00 horas el libro Quién me iba a decir que me pasaría a mí, de Zeneida Almeida del Rosario dentro de la programación por el Día del Libro. Por último, la Plaza de Nuestra Señora de la Candelaria acoge el domingo a las 10.30 horas la celebración del Día de la Danza con colectivos y escuelas del municipio.

Henar Álvarez ‘La Chochoctora’ . / La Provincia

Santa Lucía

El teatro Victor Jara ofrece esta noche a las 20.30 horas, el espectáculo de danza flamenca Muerta de amor . Mañana a las 20.00 horas la cómica Henar Álvarez presenta La Chochoctora, su primer show de teatro en solitario. Por otro lado, el Museo de la Zafra también acoge hoy a las 19.00 horas la presentación del libro Vientos del Sureste de Eduardo González Pérez.

Firgas

El Centro Sociocultural La Casa Verde acoge hoy a las 19.00 horas la proyección del documental La hora robada: turismo, capital y desarraigo en Gran Canaria, producido por la Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social.

Arucas

La Asociación Cultural Salsipuedes representa Marianela de Benito Pérez Galdós hoy a las 20.30 horas en el Teatro del Colegio La Salle y mañana a las 20.00 lo hará en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde.

Telde

El Círculo Cultural de Telde celebra hoy a las 20.00 horas una conferencia de la viverista de flora canaria Isabel Hidalgo, que disertará sobre los valores del cultivo de la bicacarera como fruta de temporada. La entrada es libre y gratuita. También en el municipio, el teatro Juan Ramón Jiménez acoge esta noche, a las 20.00 horas, un concierto de Heriberto Zerpa con el título Testigo de mi crecer y la presentación del libro Tiempos de viejas y mangos. Hoy en San Gregorio, se celebra el Día Internacional de la Danza, de 17.30 a 20.15 horas, y a las 20.30 horas, actúan Señor Natilla y Reina de Sal. Mañana, el la Iglesia Hospitalaria San Pedro Mártir, a las 18.30 horas, actuación del Ensemble de flautas de la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria con el espectáculo Páginas de Sourvenir.

Santa Brígida

El Parque Municipal acoge mañana entre las 10:00 y las 19:00 horas la II Feria del Libro con un programa que incluye presentaciones de autores como Pablo Cedrés, Emma Hernández y Domingo Quintana, Pepa Aurora, Sandra Franco, Manuel García Morales y Gustavo Trujillo, además de firmas de ejemplares y actividades dirigidas a las familias. Por otro lado, la compañía Comediantes de la Cacharra Verde se sube al escenario del Centro Cultural mañana a las 18.00 con El niño de la media luna, una propuesta teatral dirigida a público familiar.

Valleseco

La Casa de la Cultura Teodoro Cardoso León acoge mañana a las 20.30 horas la presentación del libro Descubriendo Valleseco en sus rutas literarias, obra del investigador y docente Miguel González Pérez.

Agaete

El Centro Cultural y el emblemático Huerto de las Flores acogen mañana de 9.00 a 14.00 horas la III Feria de Autor/a: Escritores y Escritoras en Agaete con más de 100 creadores. El corazón del encuentro latirá con las «presentaciones express», un dinámico formato que permitirá conocer 21 obras literarias de manera ágil y directa. Además, se celebrará un recital literario dedicado a la lectura de poemas, microrrelatos y fragmentos de diversas obras. La dimensión musical de la jornada se verá realzada por la participación de la solista guiense Beatriz Díaz, conocida artísticamente como Betty Brown, quien presentará parte de su espectáculo Divas del Soul, así como por una actuación de clausura protagonizada por Isaac Villafranca. El vocalista del conocido grupo Paradise intervendrá en esta ocasión acompañado por otra colaboradora del grupo, Nivaria Ramírez.

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Gáldar

El Festival Gáldar en Danza celebra hoy a partir de las 18.00 horas en San Isidro talleres con Cristiane Boullosa y Diana Bonilla, quienes dirigen el Taller de Contact Improvisación; simultáneamente de 18:30 a 19:30 horas en el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada tiene lugar el programa Artistas en Crianza. La mañana del sábado abre con un encuentro de danzas urbanas. A las 10:00 horas en la Plaza de Santiago se celebra Galdance: Back to Hip Hop, con la artista Yurena Molina. Por la noche, el Museo Agáldar presenta las obras Echar Raíces, ÌRÍRÍ y Amapola. El domingo la programación familiar toma el protagonismo en la Plaza de Santiago con ¡DJ Tami! y Sun Dance Family Session Por la tarde, la Cueva Pintada acoge la proyección del documental He venido a leer la noche.