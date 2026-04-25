La Aemet avisa de cielos nubosos y lluvias débiles este sábado en Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este sábado en Canarias una jornada marcada por la estabilidad térmica, con valores similares a los de días anteriores y un ligero repunte de las mínimas. El viento soplará de componente alisio, entre flojo y moderado, aunque será más notable en las islas orientales y tenderá a intensificarse durante la tarde.

El cielo presentará intervalos nubosos en general, con mayor presencia de nubes en el norte de las islas de mayor relieve. En esas zonas podrían registrarse lluvias débiles, dispersas y de carácter ocasional.

En el mar, según informa Efe, se espera viento del norte o noreste de fuerza 4 a 5, marejada y mar de fondo del noroeste, con olas de entre uno y dos metros.

Predicción por islas para este sábado

GRAN CANARIA

Nubes y claros, con predominio de cielos nubosos en el norte, donde no se descartan precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero aumento de las mínimas. Alisio ocasionalmente fuerte en las vertientes sureste y noroeste, mientras que en el suroeste predominarán las brisas.

Temperaturas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria: 19 / 22 ºC

LANZAROTE

Cielos con intervalos nubosos. Temperaturas sin grandes variaciones, salvo un ligero ascenso de las mínimas. Soplará alisio, ocasionalmente fuerte.

Temperaturas previstas:

Arrecife: 17 / 23 ºC

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos, con tendencia a cielos poco nubosos durante la tarde. Temperaturas en general sin cambios, aunque las mínimas subirán ligeramente. Alisio ocasionalmente fuerte.

Temperaturas previstas:

Puerto del Rosario: 17 / 23 ºC

TENERIFE

Cielos entre nubosos e intervalos nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas prácticamente sin cambios, salvo ligero ascenso de las mínimas en zonas bajas. El alisio será flojo en general, más intenso en la vertiente este y en el extremo noroeste, y arreciará por la tarde. En cumbres centrales, viento de componente norte, disminuyendo a flojo durante la mañana.

Temperaturas previstas:

Santa Cruz de Tenerife: 17 / 24 ºC

LA GOMERA

Intervalos nubosos, con mayor nubosidad en el norte, donde podrían producirse lluvias débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios o mínimas en ligero ascenso. Alisio flojo en general, más intenso en las vertientes este y noroeste, con tendencia a arreciar por la tarde.

Temperaturas previstas:

San Sebastián de La Gomera: 17 / 23 ºC

LA PALMA

Cielos nubosos o con intervalos nubosos, con probabilidad de lluvias débiles, especialmente en el noreste. Temperaturas sin cambios significativos. Alisio flojo en general, más intenso en las vertientes sureste y noroeste, y aumentando por la tarde.

Temperaturas previstas:

Santa Cruz de La Palma: 17 / 21 ºC

EL HIERRO

Intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Alisio flojo en general, más intenso en la vertiente sureste y en el extremo noroeste, con tendencia a arreciar durante la tarde.

Temperaturas previstas:

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Valverde: 12 / 17 ºC