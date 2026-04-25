Fidel Rodríguez, alma de Funny Boys en San Bartolomé de Tirajana: «Siempre me he sentido respetado dedicándome al transformismo»

Un buen maquillaje, unos tacones kilométricos, una peluca y un micrófono en mano. Esas son las cuatro piezas fundamentales que durante cinco décadas han hecho brillar a Fidel Rodríguez, el alma indiscutible y dueño de Funny Boys, el local nocturno de espectáculos transformistas que se ha convertido en un icono para la comunidad Lgtbiq+ en Playa del Inglés. Desde pequeño vivió el arte del transformismo de manera casi mágica. Cada vez que acompañaba a su madre al restaurante donde ella trabajaba en Barcelona se encontraba rodeado de artistas, actores y gente de la farándula. Esas noches en el restaurante fueron el semillero de su pasión por el espectáculo y fue en esos momentos, entre risas y platos, cuando Fidel sintió por primera vez el deseo de subirse a unos tacones, ponerse el maquillaje y brindar su propio show. No solo soñaba con ser parte de la magia; quería crearla.

Han pasado varias décadas desde que Fidel Rodríguez se subió por primera vez a unos tacones, pero fue hace cinco años cuando decidió dar un paso atrás y bajarse para no volver a subir más. Aunque ya no es el protagonista sobre el escenario, su presencia sigue siendo fundamental en cada show, ya que de alguna manera sigue siendo el alma de todo lo que sucede en las tablas de los eventos que se celebran en Funny Boys.

Apoyo familiar

La decisión de Fidel Rodríguez de dedicarse al transformismo no fue casual. En un momento de presión social, cuando el mundo no era tan abierto ni tan libertario, fue el apoyo de su familia y amigos cercanos lo que le dio el empujón necesario para entrar en este mundo. Sin embargo, el transformismo de Fidel no solo se forjó con la práctica, sino también con resistencia. En un contexto cada vez más marcado por los discursos de odio de la extrema derecha, su arte se mantiene como un faro de libertad, aceptación y reivindicación. A pesar de las dificultades, Fidel siempre recalca que nunca ha sufrido agresiones ni amenazas por dedicarse a este mundo. «Yo no puedo decir que me han agredido por ser transformista ni que me hayan insultado. Todo lo contrario, siempre me he sentido respetado», asegura con firmeza.

Después de recorrer Francia, Italia, Alemania y Yugoslavia, donde incluso formó parte del primer grupo de transformistas en Liubliana, Fidel llegó a Gran Canaria en 1997, impulsado por una historia de amor. Fue ese mismo año cuando decidió montar Funny Boys, el local que marcaría un antes y un después en el ocio nocturno de la isla. Originalmente ubicado en Puerto Rico, Funny Boys se convirtió en el primer local de espectáculos transformistas de la zona, a pesar de que ya existían algunos bares en Maspalomas, aunque más centrados en los cancioneros. Su establecimiento estuvo en Puerto Rico durante unos 17 años, hasta que el local se trasladó a su ubicación actual en el Centro Comercial El Yumbo, en Playa del Inglés.

Un show puro y blanco

Aunque cada vez es más común ver espectáculos transformistas en diversas salas de San Bartolomé de Tirajana, Fidel Rodríguez tiene claro qué diferencia a Funny Boys de los demás. «El transformismo que se hace aquí es puro y blanco, sin ordinarieces y sin nada por debajo de la cintura», afirma con seguridad. Esa distinción, basada en la calidad y el respeto por el arte, es uno de los pilares que han hecho que su local sea un referente en la zona. Además, otra de las características que hace único a Funny Boys es la diversidad de artistas que suben al escenario cada noche. Mientras Fidel sigue apostando por el talento de los transformistas más jóvenes, también da espacio a hombres que superan los 50 años y a chicos de otras nacionalidades, lo que le da un toque internacional y una riqueza artística única en la isla.

Fidel Rodríguez en el local Funny Boys en el Yumbo. / Andrés Cruz / ANDRES CRUZ

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha reconocido a Fidel con uno de los Premios Emprendedores del municipio, un galardón que celebra su trabajo por impulsar el transformismo y el entretenimiento nocturno en la zona. Para Fidel, recibir este premio fue una mezcla de sorpresa e ilusión. «No me lo esperaba, ya que estos premios no tienen nada que ver con el mundo gay ni transformista», admite.

A pesar de no ser algo relacionado directamente con su sector, el premio le resulta especialmente significativo. «Es un auténtico orgullo para mí», señala Fidel, quien también destaca su rol en la organización de las primeras fiestas del orgullo gay en Maspalomas, un evento pionero que marcó un antes y un después en la visibilidad y aceptación de la comunidad Lgtbiq+ en la isla.

Fidel Rodríguez no solo es el motor detrás de Funny Boys, sino que también ha expandido su influencia en el mundo del ocio nocturno con otros locales emblemáticos en la zona. Además de su famoso transformismo, Fidel gestiona Terry’s Show, un bar con espectáculos en español, que se encuentra justo al lado del local de Funny Boys. Pero su emprendimiento no termina ahí: también es dueño de Coco Loco, otro bar en el Centro Comercial El Yumbo, conocido por su ambiente vibrante. Y como si fuera poco, también ha creado un espacio exclusivo para que las personas del colectivo practiquen el cruising.

Con estos locales, Fidel ha logrado construir un pequeño imperio del ocio nocturno en el sur de Gran Canaria, en donde ofrece espacios diversos que abarcan desde el transformismo hasta el entretenimiento en español, todo ello con un compromiso claro hacia la diversidad y la inclusión.