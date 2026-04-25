La lectura de las leyendas canarias culmina una intensa programación por el Día del Libro en Gáldar

El Ayuntamiento de Gáldar, a través de las concejalías de Biblioteca y Juventud, dirigidas por Carlos Ruiz Moreno y Antonio María Benítez Melián, respectivamente, ha culminado con éxito la programación con motivo del Día Internacional del Libro 2026, doce días de actividades que han llenado el municipio de literatura y participación ciudadana.

El broche final lo puso la ya tradicional lectura de leyendas canarias a cargo del alumnado de 6º de Primaria del CEIP Antonio Padrón, un acto que volvió a poner en valor la transmisión oral y escrita del patrimonio cultural del Archipiélago a las nuevas generaciones.

Esta lectura, celebrada en la mañana del viernes 24 de abril, se convirtió en uno de los momentos más emotivos del programa, destacando el entusiasmo y la implicación del alumnado, que dio vida a relatos tradicionales canarios.

El cierre de la programación el viernes se completó con la presentación del libro divulgativo de Félix Vega Hernández y el recital poético ‘Secretos y emociones’, acompañado de música en directo, poniendo el acento final a una edición que ha destacado por su variedad, participación y calidad. Y, ya por la tarde, tuvo lugar la presentación del poemario de Josefa Molina y Javier Cáceres 'Secretos y emociones', que contó con música en directo con Javier Cáceres desde Berlín.

Fomento de la lectura

La programación se desarrolló con el objetivo de fomentar y acercar la lectura. Durante los primeros días, los talleres bajo el lema ‘Leer es soñar con los ojos abiertos’ recorrieron diferentes barrios y colectivos, incluyendo asociaciones vecinales y clubes de Mayores, favoreciendo el intercambio intergeneracional en torno a la lectura.

Uno de los ejes destacados fue la iniciativa solidaria ‘Rincón del Trueque: Libros X Alimentos’, que permitió recoger alimentos no perecederos a cambio de libros, demostrando una vez más la solidaridad de la ciudadanía galdense con las familias más vulnerables.

La programación incluyó además presentaciones literarias como las de Verónica Cervilla, Begoña Perera y Fabiola Gil, así como la representación teatral ‘El ladrón de libros’ por parte de 2RC Teatro, que registró una gran acogida de público en sus dos funciones.

El Día Internacional del Libro, celebrado el 23 de abril, tuvo también un protagonismo especial con actividades en la Plaza de Santiago, consolidando este espacio como punto de encuentro cultural del municipio.