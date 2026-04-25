Un nuevo plan impulsa 184 viviendas sociales y dos grandes aparcamientos

Guía promueve el desarrollo urbanístico de 28.554 metros cuadrados paralelos al barranco de Las Garzas, desde la trasera de la Policía Local y los edificios Pinto, hasta el edificio de Hacienda sobre la rotonda del cuartel de la Guardia Civil. El sector contempla la construcción de 184 viviendas de protección oficial (VPO) de iniciativa privada, dos edificios de aparcamientos en altura y 7.447 metros cuadrados de espacios libres, con una inversión global inicial que ronda los 41 millones de euros. Además, permitirá gracias a las compensaciones que el yacimiento aborigen de El Gallego, sobre el Cenobio de Valerón, pueda pasar a manos públicas.

El Ayuntamiento de Guía tramita la aprobación inicial de una modificación menor del Plan General del municipio en el Sector SUSO R6 Barranco de Las Garzas, después de pasar por el pleno de la Corporación. El proyecto permitirá desarrollar en los próximos años una amplia superficie de terreno en la zona de expansión de Guía hacia el barranco y La Atalaya, en la trasera de la gasolinera del Lomo y en la zona más cercana al casco histórico de la avenida Lomo Guillén.

Jardines junto al cauce

El plan contempla el desarrollo urbanístico de iniciativa privada que ocupa un total de 28.554 metros cuadrados de superficie, desde el antiguo Bar el 7 hacia la zona baja que conecta con la autovía GC-2.

La actuación contempla 16.925 metros para levantar edificaciones residenciales, equipamientos y espacios libres públicos. Mientras, el resto corresponde a los nuevos viales interiores y espacios peatonales. Las calles suman 12.152,02 metros cuadrados de superficie. El proyecto residencial reserva tres grandes manzanas cerradas y una de menores dimensiones, en las que se estima que se podrán construir hasta 184 viviendas.

Distribución del suelo junto al Barranco de Las Garzas. / LP/DLP

Las promociones serán de titularidad privada, aunque respondiendo a la calificación de protección oficial (VPO) en su totalidad, esto es, para familias sin grandes recursos económicos. Y la altura máxima de las edificaciones será de cuatro plantas.

Recuperación del molino

El desarrollo urbanístico de la zona permitirá gracias a las compensaciones económicas la compra del yacimiento aborigen de El Tagoror del Gallego, sobre el Cenobio de Valerón, para la cesión al Ayuntamiento de Guía. Se trata de un conjunto arqueológico prehispánico con una estructura labrada en la roca, de seis oquedades, que parece ser eran utilizadas como asientos. Según las investigaciones, este tipo de estructuras eran utilizadas por los antiguos canarios como lugar de reunión y donde los nobles celebraban asambleas para tratar aspectos de la vida sociopolítica.

A su vez, se prevé la recuperación del patrimonio histórico y etnográfico del Molino y Mareta de las Cuartas, que ha estado en el olvido, y que está ubicado frente a Hacienda. Para ello deberán integrar en el diseño del centro el trazado de la acequia que conecta el Molino con Lomo Guillén, a modo de camino peatonal. Una de las opciones que se plantea es implantar un centro de interpretación relacionado con las prácticas agrarias. La superficie no ocupada a su alrededor deberá destinarse a espacios libres privados o jardines.

Para familias sin grandes recursos

El documento del sector contempla dos aparcamientos en altura. Uno emplazado tras las oficinas de la Policía Local, de 1.906,69 metros cuadrados de superficie, y el otro ubicado en la zona baja, frente al cuartel de la Guardia Civil y el edificio de Hacienda, con una planta baja de 967,71 metros cuadrados que puede ser comercial y tres plantas de altura con la misma dimensión cada una.

A esto se suman tres espacios libres públicos pegados al barranco de Las Garzas y el otro que rodea el molino (junto al aparcamiento). En conjunto suman 7.447,34 metros cuadrados de superficie de espacios ajardinados.

La inversión global para la ejecución del plan urbanístico rondará los 41 millones, siendo el coste inicial de construir las viviendas unos 27 millones, seis los espacios libres y los ocho millones restantes para construir los dos equipamientos.

El concejal de Urbanismo de Guía, José Manuel Santana, destaca que este plan urbanístico prioriza la promoción de vivienda para el mercado de protección oficial, de manos de la iniciativa privada en principio, lo que ayudará a las mayoría de las familias, además de agilizar su tramitación. El documento está en información pública tras pasar por el pleno municipal, al incorporar algunas modificaciones menores respecto a lo previsto en el Plan General en vigor.

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José Manuel Santana espera que en el plazo de un año supere los informes preceptivos, por lo que ya se podrán empezar a movilizar las licencias de obras con posterioridad. En este sentido, señala que al estar en unas únicas manos el 51% del suelo se podrá desarrollar con más celeridad. El concejal resalta que existe interés por su desarrollo de estas viviendas de protección oficial.