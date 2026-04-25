La Plaza de Santiago se llena por partida doble para celebrar el Día de la Danza

La Plaza de Santiago vivió en la tarde del viernes una de las citas más esperadas del Festival Gáldar en Danza con la conmemoración del Día Internacional de la Danza, en un acto que reunió a numeroso público y consolidó este evento como uno de los grandes referentes culturales del municipio. La jornada arrancó con la lectura del manifiesto oficial a cargo de la Escuela Adanza, en un emotivo inicio que puso en valor la danza como lenguaje universal.

A continuación, el alcalde de la ciudad, Teodoro Sosa, destacó “el orgullo que supone ver cómo Gáldar se convierte en un punto de encuentro para la cultura y el arte del movimiento”, subrayando además “el papel fundamental de las escuelas locales en la difusión de la danza entre todas las generaciones”. Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Cultura y Fiestas, Julio Mateo Castillo, puso el acento en “es una alegría enorme ver la Plaza de Santiago llena, con familias, jóvenes y mayores disfrutando juntos de la danza”, y añadió que “este tipo de actos demuestran que la cultura une al municipio y genera identidad”.

Tras el acto institucional, el escenario se llenó de ritmo y diversidad con las actuaciones de las escuelas del municipio. Escuela Adanza, Ballet Municipal, Escuela Sabor a Salsa, Noiz, Club de Gimnasia Rítmica Gadae, Gáldar Dance Studio, Ballet de Lucía González Salgado y la Escuela de Danza Moderna Ana María Domínguez ofrecieron un espectáculo dinámico que recorrió distintos estilos y disciplinas, evidenciando el talento local y la riqueza artística de Gáldar.

Escenario vivo

Este evento formó parte de la programación de la V edición del Festival Gáldar en Danza, que desde el 23 al 29 de abril transforma la ciudad en un escenario vivo para las artes del movimiento, integrando espectáculos, talleres y encuentros con artistas en espacios emblemáticos del municipio.

La celebración continuó en la mañana de este sábado con ‘Galdance: Back to Hip Hop’, un encuentro de danzas urbanas en la Plaza de Santiago que también registró una gran afluencia de público y participantes, confirmando el éxito de convocatoria del festival en sus primeras jornadas.

Galdance fue un éxito de participación, consolidando el interés por la cultura urbana dentro de la programación. El festival continúa en los próximos días con propuestas para todos los públicos, incluyendo espectáculos en el Museo Agáldar, actividades familiares en la Plaza de Santiago, proyecciones en la Cueva Pintada y talleres especializados en distintos espacios del municipio, manteniendo a Gáldar como epicentro de la danza a nivel insular e internacional.