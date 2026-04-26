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Denuncian el cierre del único ascensor para acceder a Playa del Inglés, en el sur de Gran Canaria

El elevador, vital para conectar el arenal con el paseo y el uso de clientes de establecimientos comerciales y complejos turísticos, lleva tiempo fuera de servicio y sin señalización adecuada, se quejan los usuarios

El ascensor que conecta el paseo marítimo con la Playa del Inglés, cerrado este domingo

El ascensor que conecta el paseo marítimo con la Playa del Inglés, cerrado este domingo / La Provincia

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El único ascensor que conecta la zona del Templo Ecuménico de Maspalomas con la Playa del Inglés, en el sur de Gran Canaria, permanece fuera de servicio, sin señalización ni información visible para los usuarios, han denunciado los usuarios este domingo. Esta infraestructura es esencial para salvar el importante desnivel entre el paseo y la playa, especialmente en un entorno que recibe miles de visitantes cada año, aseguran.

El estado actual del equipamiento, con signos evidentes de abandono, ha generado malestar entre turistas y residentes habituales de la zona.

La falta de alternativas accesibles obliga a utilizar largas escaleras, lo que supone una barrera para muchos usuarios.

Dificultades para familias y personas con movilidad reducida

La situación afecta de forma directa a familias con carritos de bebé, personas mayores o con limitaciones físicas, así como a quienes padecen enfermedades que dificultan la movilidad, señalan.

Todos ellos encuentran serias dificultades para acceder a la playa desde áreas cercanas a centros comerciales y alojamientos turísticos como Kasbah, Metro, Yumbo o La Sandía.

Playa del Inglés, en el sur de Gran Canaria, este domingo

Playa del Inglés, en el sur de Gran Canaria, este domingo / La Provincia

Falta de respuestas y planificación

La ausencia de información sobre posibles actuaciones o plazos de reparación incrementa la incertidumbre entre los afectados. Tampoco se ha comunicado si existe algún proyecto en marcha para resolver de forma definitiva las carencias de accesibilidad en esta zona estratégica, se quejan los denunciantes.

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Aunque gran parte de los afectados son turistas o propietarios de segundas residencias, su contribución económica es relevante para el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

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