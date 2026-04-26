El restaurante de Gran Canaria que sirve una de las carnes de cochino más famosas: una parada obligatoria en la isla
Un bochinche familiar con más de 80 años de historia en Ingenio, ofrece platos caseros y contundentes elaborados con recetas tradicionales canarias
Fundado en 1929, este establecimiento familiar conserva la esencia de las antiguas tiendas canarias. Aunque su aspecto sea humilde y su localización apartada, es uno de esos lugares más recomendados y que sorprende a cualquiera que lo visita.
El Silencio - Casa Flora, un bochinche ubicado en Ingenio (Santa Lucía de Tirajana) que cuenta con más de 80 años de historia y que continúa siendo uno de los tesoros gastronómicos de la isla.
Una carta concisa y llena de sabor
La carta es corta, casera y contundente, como mandan los clásicos canarios. Sus platos están elaborados con productos locales y recetas que han pasado de generación en generación.
Entre sus imprescindibles destacan:
- Carne de cochino frita, una de las más populares de Gran Canaria
- Carne en salsa, elaborada con una receta tradicional
- Papas arrugadas con mojo
- Queso tierno canario
- Pimientos de padrón
Para poner un toque final a una comida tradicional, puedes optar por unos de sus postres caseros, que al igual que las comidas, las raciones no dejan indiferentes a los comensales.
Un local con la esencia de toda la vida
El Silencio - Casa Flora recuerda a los bochinches antiguos que todavía mantiene un pequeño espacio de tienda donde venden aceite y vinagre artesanales, elaborados como hace décadas.
Su ambiente familiar lo convierte ne un lugar perfecto para disfrutar con amigos o familia en un entorno único. Además, cuenta con terraza, servicio de comida para llevar y aparcamiento cercano en la calle.
Horario y ubicación
El Silencio - Casa Flora se encuentra en en Ingenio, Gran Canaria. Un rincón perfecto, apartado del centro para disfrutar de la auténtica comida del archipiélago.
El establecimiento abre de viernes a domingo de 12:30 a 16:00 horas, y de 19:00 a 22:30, ofreciendo solo el servido de mediodía los domingos. El resto de días permanece cerrado por descanso del personal.
Una joya escondida para quienes buscan auténtica cocina canaria, con raciones generosas y un ambiente acogedor.
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