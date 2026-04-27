El alcalde de Guía advierte del "desmoronamiento" de la estrategia judicial de Pedro Rodríguez

El alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves, considera que los últimos reveses judiciales sufridos por el exalcalde y actual concejal de Juntos por Guía (asociado ahora a Municipalistas Primero Canarias), Pedro Rodríguez, evidencian el “desmoronamiento” de una estrategia política que, según afirma, ha buscado “bloquear la gestión pública” del Ayuntamiento durante el último año y medio.

Gonçalves se ha pronunciado tras la desestimación de un contencioso administrativo relacionado con el contrato de servicios para la recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, así como después de la suspensión de otros dos procedimientos judiciales por la incomparecencia de los abogados de Rodríguez.

Poner en duda a sus propios funcionarios

El regidor guiense sostiene que Juntos por Guía-Municipalistas Primero Canarias, y especialmente su portavoz, ha sometido al Ayuntamiento a un “acoso judicial” mediante la presentación de cerca de una veintena de contenciosos administrativos. A su juicio, esta actuación ha tenido como único objetivo “paralizar proyectos fundamentales para el desarrollo y el futuro de Guía”.

Uno de los procedimientos suspendidos estaba dirigido contra las Cuentas Generales de 2023 del Ayuntamiento y afectaba, según explicó el alcalde, a las figuras del secretario municipal y del interventor municipal, ambos en funciones. Gonçalves recordó que se trata de funcionarios “nombrados por el propio Pedro Rodríguez en su etapa de alcalde”, lo que, en su opinión, refleja “su falta de responsabilidad política”.

Gesplan y su "jefe de filas"

El segundo caso suspendido se refería a la designación de la empresa pública del Gobierno de Canarias Gesplan como medio propio del Ayuntamiento. Sobre este asunto, el alcalde acusó a Rodríguez de incurrir en una “absoluta incongruencia”, al recordar que el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, al que situó como su “jefe de filas”, aprobó una medida similar para la Mancomunidad del Norte el pasado año, cuando ejercía como presidente de la entidad.

Gonçalves afirmó que estos últimos episodios judiciales suponen un punto de inflexión para el grupo de gobierno, que aspira ahora a “restablecer la normalidad” en el Ayuntamiento y permitir que funcionarios y trabajadores municipales puedan centrarse plenamente en su labor.

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“Vamos a continuar trabajando para que todos los esfuerzos, recursos y personal municipal se dirijan al desarrollo, progreso y futuro de nuestro municipio y de nuestra gente”, concluyó el regidor de Guía.