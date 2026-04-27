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Valleseco

El Ayuntamiento de Valleseco asumirá el control del club de fútbol para garantizar su futuro

El grupo de gobierno lanza un llamamiento a los vecinos para participar en la nueva etapa equipo, esencial para el municipio

campo de fútbol de Valleseco.

campo de fútbol de Valleseco. / LP / DLP

Bruno Betancor

Valleseco

El Ayuntamiento de Valleseco se hará con el control del club de fútbol del municipio a partir del 30 de junio, cuando se irá la actual junta directiva al acabar la temporada deportiva, para garantizar la continuidad ante la falta de personas que tomen el relevo. La intención municipal es impulsar una comisión gestora, a la vez que se abre el proceso para la entrada de otra directiva.

El grupo de gobierno de Valleseco ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a todas las familias, a quienes forman parte del equipo y a la afición del Club de Fútbol de Valleseco de cara a la continuidad de la entidad para la temporada 2026/2027.

Una gran familia

El club cuenta con 80 personas federadas de diferentes edades, consolidándose como un pilar fundamental del deporte base en el municipio.

Cartel del Valleseco.

Cartel del Valleseco. / LP / DLP

Ante la actual situación organizativa, el Ayuntamiento ha manifestado su predisposición a tutelar y acompañar la gestión del club, una vez que la actual directiva formalice su desvinculación, garantizando así la continuidad de la actividad. En este sentido, se informa que la actual junta directiva continuará con sus funciones hasta el próximo 30 de junio, fecha en la que finaliza la temporada deportiva. A partir de ese momento, y tras la formalización de su dimisión, se procederá a la creación de una comisión gestora que permitirá asegurar la transición y el correcto funcionamiento del club.

Una larga tradición

De forma paralela, el Ayuntamiento pondrá en marcha un proceso de recogida de información y contacto con todas aquellas personas interesadas en formar parte del futuro proyecto del club, ya sea como personas socias, colaboradoras o integrantes de la nueva estructura organizativa, con el objetivo de que, a partir del 30 de junio, el club cuente con una base sólida y participativa.

El objetivo es organizar, reforzar y garantizar el futuro del club, contando con la implicación de la vecindad y manteniendo vivo un proyecto deportivo clave para el municipio, con bastante historia en las medianías de Gran Canaria.

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El Ayuntamiento hace un llamamiento a todas aquellas personas interesadas en participar en esta nueva etapa para que se informen y se sumen a este proceso, reiterando su compromiso con el deporte local y con el bienestar de la juventud de Valleseco.

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