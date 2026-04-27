El Cabildo de Gran Canaria presenta el documental 'Por qué no escribo nada', sobre la vida y obra de Carmen Laforet

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, presentó esta mañana el documental ‘Por qué no escribo nada’, una obra dirigida, escrita y producida por Isabel Fernández que se adentra en la figura de Carmen Laforet para ofrecer una nueva perspectiva sobre una de las voces más singulares de la literatura española. En el acto participaron también la directora y guionista de la cinta; la actriz grancanaria Mónica López, quien pone voz e imagen a la escritora; y Silvia Sánchez Horna, productora ejecutiva.

La película, una coproducción de Al Pati Produccions e Imaco 89, participa en la Sección Canarias Cinema del Festival de Cine Internacional de Las Palmas de Gran Canaria tras su exitoso paso por el BCN Film Festival. Su estreno comercial en cines está previsto para el mes de noviembre.

Frente a la imagen tradicional de una escritora frágil y vencida por el éxito tras publicar Nada con solo 23 años, el documental propone una lectura distinta: la de una creadora original, rebelde y profundamente comprometida con su independencia, que pagó con el ostracismo su decisión de alejarse de los convencionalismos.

La cinta sumerge al espectador en la mente de Laforet utilizando correspondencia privada y textos inéditos. En este relato, la evocación del paisaje y la atmósfera de Gran Canaria —donde la autora vivió desde los 2 hasta los 18 años— juega un papel fundamental. Se trata de la primera biografía que reivindica el peso de su etapa isleña en su personalidad y obra, apoyándose en las cartas que Carmen enviaba a figuras como el escritor Ricardo Lezcano o su amiga María Dolores de la Fe.

El rodaje ha contado con un destacado equipo técnico y artístico de sello canario, incluyendo a Silvia Sánchez como productora ejecutiva, Belén Álvarez (Lajalada) en la composición musical y Zhana Yordanova en la dirección de fotografía. Las localizaciones recorren enclaves emblemáticos como Maspalomas, Agaete, la Caldera de Bandama o el Roque Nublo, combinándose con escenas rodadas en Barcelona y material de archivo cedido por la Filmoteca Canaria.

El presidente conversa con la productora ejecutiva, la actriz Mónica López y la directora y guionista. / LP

Mónica López da vida a Carmen Laforet

Tomando como punto de partida textos de la propia autora —incluidos varios inéditos—, así como su correspondencia privada, artículos y libros, la película reconstruye de forma libre e íntima el universo de Laforet y su incansable lucha por la libertad. La actriz grancanaria Mónica López (Rapa) presta su voz y encarna a la escritora, aportando cuerpo y presencia a su figura. Nominada al Goya y a los Premios Feroz, la intérprete se convierte en el vehículo de una voz que el filme busca rescatar y devolver al presente.

La cinta subraya, además, la dimensión más contemporánea de Carmen Laforet. Más allá del mito de "autora de una sola obra", el documental la presenta como un alma libre, ajena a las imposiciones del escrutinio mediático, la presión editorial y los cánones impuestos sobre cómo debía comportarse una joven literata en la época. En este gesto de restitución, el largometraje no solo recupera a Laforet, sino que establece un diálogo con todas aquellas mujeres que han sido juzgadas por apartarse del camino esperado.

Un momento de la rueda de prensa. / LP

El peso del universo canario

Las cartas inéditas de Carmen Laforet a su amiga de Las Palmas de Gran Canaria, la escritora María Dolores de la Fe, y a Ricardo Lezcano, juegan un papel fundamental en el engranaje de la película, así como la evocación del paisaje y la atmósfera de la Isla en la que se formó. Es la primera vez que una biografía sobre esta figura esencial del siglo XX reivindica con tal firmeza el peso de su universo canario tanto en su personalidad como en su producción literaria.

En esta aproximación coral a su figura participan también destacadas firmas del panorama actual: Najat El Hachmi (Premio Nadal 2021), Laura Freixas (fundadora de la Asociación Clásicas y Modernas), Karmele Jaio (Premio Euskadi de Literatura 2020), Ana Merino (Premio Nadal 2020), Elsa López (escritora y académica), Blanca Ripoll (especialista en la obra de la autora) y María Zaragoza (Premio Azorín 2022). Sus voces enriquecen el retrato de una autora imprescindible y contribuyen a situar su legado en la vanguardia del pensamiento actual.