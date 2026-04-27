Canagua y Energía abre las inscripciones para exponer sus negocios en Gran Canaria

Infecar, Feria de Gran Canaria, ha iniciado los preparativos de la 15ª edición de Canagua y Energía 2026 y ha invitado a las empresas del sector a solicitar espacio para participar como expositoras en el Recinto Ferial de Agüimes. El certamen se celebrará los próximos 21 y 22 de octubre y se orienta a reunir a profesionales vinculados al binomio agua y energía, con especial atención a las soluciones sostenibles.

La organización ha indicado que la participación como expositoras está dirigida a empresas e instituciones vinculadas a ámbitos como la generación, la eficiencia energética, la desalación, la reutilización y el almacenamiento, además de firmas de ingeniería, operación y mantenimiento y servicios auxiliares que formen parte de la cadena de valor del sector.

Nuevos modelos

Canagua y Energía 2026 centrará parte de su contenido en la presentación de modelos de desarrollo ligados a la transición energética y a la gestión eficiente del agua, con propuestas relacionadas con la desalación y la reutilización. El objetivo, según la convocatoria, es consolidar a Canarias como un escaparate internacional en energías limpias y en soluciones asociadas al ciclo integral del agua.

La feria se plantea como un espacio para reforzar el posicionamiento de las empresas participantes y facilitar contactos comerciales. Entre los formatos previstos figuran ponencias y mesas redondas orientadas a la sostenibilidad energética, así como la posibilidad de agendar reuniones de negocio B2B con otros expositores y visitantes.

Agenda online

El evento contará, además, con un Speaker’s Corner, concebido para presentaciones breves de proyectos, productos o servicios en un máximo de 15 minutos. Tanto las reuniones B2B como la inscripción para estos espacios se podrán programar con antelación a través de la plataforma www.canagua.es, donde también se detallan modalidades de participación y requisitos para exponer.

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Canagua y Energía 2026 está promovida por el Cabildo de Gran Canaria, a través del Consejo Insular de la Energía y el Consejo Insular de Aguas, y organizada por Infecar, Feria de Gran Canaria. La convocatoria señala el respaldo de patrocinadores como Canaragua, Green Efficient, Aqualia y LONGi Solar, entre otros, y cuenta con Cajasiete como colaborador oficial.