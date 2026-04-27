El Circuito de Maspalomas acoge el II Festival del Motor Clásico

El Circuito de Maspalomas acogerá el 16 de mayo la segunda edición del Festival del Motor Clásico de Canarias, una cita organizada por el Club de Automóviles Clásicos Canarios (CACC) que reunirá a más de 60 vehículos históricos fabricados hasta el año 1986. La jornada será abierta al público y se desarrollará entre las 9.00 y las 18.00 horas, con acceso a las pruebas desde las gradas del circuito.

El programa deportivo se centrará en las tandas de regularidad, una modalidad en la que los equipos deben mantener una velocidad media constante de 50 km/h. En este formato, el objetivo no es marcar el mejor tiempo, sino repetir con precisión los registros de cada vuelta, poniendo el foco en la coordinación entre piloto, copiloto y vehículo. El festival incluirá además las tandas de Regularidad Master, con una exigencia mayor al fijar la media en 80 km/h. Según la organización, esta variante está orientada a conductores con experiencia que busquen un reto técnico superior y comprobar el comportamiento de los clásicos a un ritmo más alto.

Copa Jaguar

Entre las novedades de esta edición figura una copa exclusiva para vehículos Jaguar, que competirán bajo la modalidad de regularidad a 80 km/h. La prueba reunirá modelos históricos de la marca británica en un apartado específico dentro del programa del día.

El componente conmemorativo tendrá un papel destacado con la participación de 12 pilotos incluidos en la categoría “Legend”, que realizarán exhibiciones fuera de clasificación. En ese marco está prevista la entrega de trofeos a título póstumo a dos pilotos canarios fallecidos: Pepe Monzón y Óscar Bolaños.

Para ese acto, saldrán a pista el Porsche 911 y el Triumph TR4 vinculados a ambos corredores. En esta ocasión, serán sus hijos, Pepe Monzón Jr y Óscar Bolaños Jr, quienes conducirán los vehículos, restaurados y conservando las características de la época.

Programa social y entrega de premios

La organización apunta que el festival busca combinar competición y divulgación del vehículo histórico, con un espacio pensado para el intercambio de experiencias entre propietarios sobre mantenimiento y restauración. Como cierre, se celebrará una cena de gala en la que se realizará la entrega de premios de las distintas categorías de regularidad y el trofeo específico de la Copa Jaguar