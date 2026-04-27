¿Cruce de Arinaga o Agüinaga? Un concejal de Agüimes quiere cambiar el nombre

Desde Las Palmas de Gran Canaria hasta el Sureste hay varios cruces que conectan con diferentes núcleos urbanos. El Cruce de Melenara, el Cruce de Arinaga o el Cruce de Sardina son algunos de los ejemplos. De tal manera que si usted pide en una guagua de transporte público que le deje en "el Cruce", va a tener que afinar más para que el conductor o conductora sepa dónde quiere apearse la persona usuaria. De ahí sale la idea del concejal ex de Vox y ahora no adscrito del Ayuntamiento de Agüimes, Roberto Martínez Cifre, que ha presentado una moción para el pleno municipal de este mes de abril con el objetivo de iniciar el cambio de denominación de la localidad del Cruce de Arinaga para que pase a llamarse Agüinaga, una palabra que sale de juntar los nombres de Agüimes y de Arinaga .

En su exposición, el concejal destaca que el Cruce de Arinaga es actualmente el núcleo más poblado del municipio con 12.000 habitantes, dentro de un Agüimes que alcanza ya los 33.800 residentes en 2025 y maneja un presupuesto de casi 50 millones de euros para este año. El edil argumenta que el nombre actual denota una dependencia de Arinaga y carece de la distinción propia que sí tienen otros barrios del municipio. Como posible alternativa para el debate, Martínez ha sugerido el nombre de Agüinaga, concebido como una unión de los dos núcleos poblacionales principales, aunque insiste en que cualquier decisión final debe contar con el apoyo y la participación de los vecinos afectados. Por todo ello, la moción solicita formalmente que el Ayuntamiento estudie y planifique una denominación menos genérica y más apropiada para esta importante entidad local. Con una mayoría en el pleno, la propuesta tiene un recorrido muy corto porque la mayoría votará en contra, y quedará casi como una anécdota.

Esta propuesta del edil no adscrito nació de una reflexión personal del edil durante un trayecto en guagua, tras observar la confusión que genera el término genérico "cruce" al ser cuestionado por el conductor sobre su destino exacto entre varias opciones similares de la zona. Martínez sostiene que la denominación actual responde simplemente a una acepción técnica de la Real Academia Española como "cruce de caminos", refiriéndose a la intersección de las carreteras GC-191 y GC-100, y no a una identidad urbana singular.

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Se da la circunstancia de que el Cruce de Arinaga ya tuvo un cambio de nombre cuando el lugar era conocido tradicionalmente por la gente del lugar como Llanos de Prieto. La idea ha estado estos días en el debate de las redes sociales, sin mucho éxito al cambio.