El Festival La Guancha vuelve el 5 y 6 de junio con dos noches de música en El Agujero

El Festival La Guancha regresa los días 5 y 6 de junio a la costa de Gáldar con una nueva edición que volverá a llenar de música la Plaza Mr. Leacock, en el barrio de El Agujero. Esta cita cultural, organizada por la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, que dirige el primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo, reafirma su apuesta por unir la música en directo con el valor del patrimonio histórico del entorno.

Durante dos noches consecutivas, el festival ofrecerá una programación variada y pensada para públicos diversos, combinando bandas locales, propuestas festivas y tributos a grandes nombres de la música nacional.

La primera jornada, el viernes 5 de junio a partir de las 21:00 horas, contará con las actuaciones de Non Trubada, La Guagua Band y Estopaos, estos últimos con un repertorio homenaje al popular dúo Estopa.

Cartel del Festival La Guancha. / Ayuntamiento de Gáldar

El sábado 6 de junio, también desde las 21:00 horas, el escenario acogerá a Aristides Moreno & 101 Brass Band, seguidos por Rayando el Sol, con tributo a Maná; Rock and Ríos Band, homenajeando a Miguel Ríos; y Da Igual, completando una noche cargada de ritmo y energía.

El Festival La Guancha continúa consolidándose como una de las propuestas culturales destacadas del municipio, reforzando su identidad como espacio de encuentro entre la música y el patrimonio. Su celebración en un enclave singular como El Agujero contribuye a poner en valor la riqueza histórica del entorno, al tiempo que dinamiza la vida cultural y social de Gáldar.