Gáldar acoge la exposición itinerante sobre las vestimentas tradicionales de Gran Canaria de los siglos XVIII y XIX

La exposición itinerante “Las vestimentas tradicionales de Gran Canaria durante los siglos XVIII y XIX” llega a Gáldar. Se trata de una propuesta cultural que pone en valor la riqueza del patrimonio textil de la isla y su estrecha relación con la identidad histórica y social del archipiélago.

La muestra, impulsada por la Asociación Cultural Entre Amigos, se inaugurará este 29 de abril a las 19:30 horas en la Sala Sabor de las Casas Consistoriales, en un acto que contará con el primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo, y con acompañamiento musical. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 31 de mayo con entrada gratuita.

Investigación histórica

Este proyecto expositivo reúne un amplio conjunto de indumentarias tradicionales elaboradas a partir de un riguroso proceso de documentación e investigación histórica. Las piezas, confeccionadas tras meses de trabajo colectivo, reflejan cómo vestían los habitantes de Gran Canaria en los siglos XVIII y XIX, permitiendo comprender aspectos como el estatus social, las diferencias económicas o los usos cotidianos a través de cada prenda.

Cartel de la exposición 'Las vestimentas tradicionales de Gran Canaria'. / Ayuntamiento de Gáldar

Además de su valor etnográfico, la exposición tiene una dimensión social destacada, ya que forma parte de un proyecto participativo desarrollado durante décadas por la Asociación Cultural Entre Amigos, orientado a preservar la memoria cultural y fomentar la cohesión social a través de la recuperación de tradiciones.

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La iniciativa ofrece al visitante una oportunidad única para acercarse al pasado de Gran Canaria desde una perspectiva tangible, donde elementos como tejidos, colores o complementos revelan historias de vida, costumbres y tradiciones populares.