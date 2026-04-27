Gáldar inicia las obras de saneamiento y asfaltado del Camino de El Frontón

El Ayuntamiento de Gáldar ha informado del inicio de las obras de rehabilitación del Camino de El Frontón, una actuación que permitirá dotar a esta vía de red de saneamiento y mejorar su pavimentación. El proyecto afecta a la carretera que conecta el entorno del Yacimiento de La Guancha con la zona de El Frontón.

La intervención está promovida por el Cabildo de Gran Canaria y cuenta con una inversión aproximada de 350.000 euros, financiada a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica. Los trabajos incluyen la rehabilitación del firme en una superficie de unos 4.191 metros cuadrados, la instalación de la nueva red de saneamiento y la adecuación del entorno.

Con motivo del comienzo de las obras, el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, visitó la zona junto al primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo, y el concejal de Desarrollo Socioeconómico, Tine Martín, para comprobar el avance de las primeras actuaciones, centradas en la ejecución de la red de saneamiento.

Sosa destacó que se trata de una obra “muy demandada desde hace décadas” por los barrios de Caleta de Arriba y El Agujero, ya que permitirá impulsar las aguas residuales de Caleta de Arriba para conectarlas con la depuradora de Bocabarranco.

El alcalde añadió que el Ayuntamiento asumirá posteriormente el pintado de un asfalto coloreado para favorecer una mejor integración paisajística de la vía. Con esta actuación complementaria, la inversión total entre ambas administraciones se acercará a los 400.000 euros.

Por su parte, Julio Mateo señaló que el nuevo asfaltado mejorará la accesibilidad diaria de los vecinos y también facilitará el tránsito durante la celebración de eventos deportivos, como el Mundial de bodyboard. Además, recordó que la actuación cobra especial relevancia ante la próxima inauguración, prevista a partir de mayo, del nuevo Centro de Interpretación de La Guancha.

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Las obras contemplan labores previas de desbroce, nivelación y compactación del terreno, así como la ejecución del nuevo pavimento, señalización horizontal y vertical, mejora de accesos a viviendas y zonas de apartadero mediante hormigón. También se actuará en el entorno de El Frontón con elementos de integración paisajística y seguridad, entre ellos vallado de madera y tratamientos superficiales adaptados al paisaje.