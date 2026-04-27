Gáldar promueve la rehabilitación de la centenaria y bien cultural ermita de Caideros para el Año Jacobeo

Gáldar promueve tras años de abandono y deterioro hasta quedar en una situación "crítica" un plan de obras de un millón de euros para la rehabilitación de la centenaria ermita de San José del Caidero y el acondicionamiento del acceso y su entorno, para lo cual ha solicitado la cofinanciación del Estado dentro del 'Programa 2% Cultural'. El inmueble de carácter religioso situado en el pago de las medianías -del siglo XVII- fue adquirido hace cuatro años por el Ayuntamiento, está protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1986 y permitirá acoger actividades culturales y actos conmemorativos vinculadas al Año Jacobeo 2027.

Vista desde la zona alta de la montaña de la ermita, con sus desprendimientos. / LP / DLP

La ermita de San José del Caidero presenta un estado de conservación "deficiente y crítico, que compromete su estabilidad y la preservación de los valores materiales que aún se conservan". De ahí que el Ayuntamiento esté dando los pasos tras su adquisición en 2022 para acometer su reforma, para "fortalecer esa relación entre arquitectura tradicional y paisaje". La obra permitirá que el inmueble deje de ser un elemento aislado para integrarse en un sistema histórico, cultural y paisajístico de escala insular.

Se acabaron las misas hace más de un siglo

El origen de la ermita se sitúa entre finales del siglo XVII e inicios del XVIII, desde que se promovió su construcción hasta formalizarse su bendición en 1702. El edificio permaneció abierto al culto hasta finales del siglo XIX y tras años de estar sin uso sufre importantes afecciones de la estructura original por la mano del hombre y el paso del tiempo, que amenazan con su total desplome.

La ermita se localiza en el trazado de la tercera etapa del Camino de Santiago de Gran Canaria, que conecta Cruz de Tejeda con el casco de Gáldar. De ahí que no se trate de una simple ruta senderista, sino de un corredor histórico de tránsito que durante siglos ha articulado la actividad ganadera, devoción religiosa y la comunicación entre los pueblos. Por su interés histórico y patrimonial, el inmueble está reconocido como Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento Histórico-Artístico, lo que acredita su relevancia cultural.

Peregrinos de Santiago

Por este motivo, el Ayuntamiento ha solicitado su apoyo económico al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ministerio de Cultura en la Convocatoria 'Programa Cultural 2%', mediante una subvención de 683.641 euros, lo que representa un 69,50% del coste previsto de 983.656 euros. El Ayuntamiento financiará con fondos propios los restantes 300.015 euros (30,5%).

Boceto de la reforma que se pretende acometer en la ermita de Caideros de Gáldar. / LP / DLP

La restauración del inmueble permitirá acoger tras su reapertura usos culturales compatibles con el tránsito del Camino de Santiago. La celebración del Año Jacobeo 2027 en Gran Canaria constituye, además para Gáldar, un contexto estratégico que previsiblemente incrementará la visibilidad del Camino y, por extensión, de los bienes patrimoniales situados en su trazado.

La restauración y el arreglo del entorno se encuadra en una intervención integral de conservación y restauración, que busca asegurar la conservación de un bien patrimonial y dinamizar el tejido social y turístico, para los peregrinos de Santiago.

Un sendero para peatones

La reforma prevé desde un punto de vista técnico consolidar la estructura del edificio, el acondicionamiento del entorno, la ordenación de itinerarios de llegada y la mejora de la accesibilidad peatonal garantizando condiciones adecuadas de seguridad y tránsito para los visitantes. Y alcanza al conjunto del inmueble, desde las fábricas, paramentos, elementos de cantería, cubiertas, acabados, carpinterías y pavimentos, así como a los elementos de evacuación y control de agua y humedad, incluyendo la instalación eléctrica y el alumbrado de emergencia, y los sistemas vinculados a la protección contra incendios.

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El concejal de Cultura, Julio Mateos, señala que los técnicos municipales trabajan en la realización de una obra integradora basada en los valores históricos del camino, como ha dictaminado Patrimonio Histórico en sus informes.