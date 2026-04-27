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Ingenio suspende la zona azul hasta que exista un servicio de aparcamiento regulado en vigor

El municipio contaba con más de 1.600 plazas repartidas entre los núcleos urbanos de Ingenio y Carrizal

Imagen de la Avenida Carlos V de Carrizal con zonas azules para el aparcamiento limitado.

Imagen de la Avenida Carlos V de Carrizal con zonas azules para el aparcamiento limitado. / LP/DLP

José A. Neketan

José A. Neketan

Ingenio

El grupo de gobierno de la Villa de Ingenio aprobó en el pleno ordinario de abril la suspensión temporal de la ordenanza que regula el cobro por estacionar en la llamada zona azul del municipio, al constatar que desde 2006 no existe ningún contrato ni título habilitante que ampare legalmente la prestación de este servicio en las vías públicas locales. La modificación afecta a la ordenanza de la “prestación patrimonial de carácter público no tributario por el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas municipales”, aprobada en 2020 y actualmente vigente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Anterior a esa situación, el municipio contaba con más de 1.600 plazas entre los núcleos urbanos de Ingenio y Carrizal, que hoy en día siguen activas aunque sin sistema de regulacion horaria, lo que ha provocado la queja de los comerciantes de las zonas comerciales abiertas al no haber movilidad de vehículos.

Según se recoge en el expediente que llegará al pleno, la ordenanza de zona azul se tramitó hace cuatro años sin recibir alegaciones y entró en vigor tras su publicación oficial. Sin embargo, el servicio que pretendía ordenar se apoyaba en un contrato de concesión firmado en 2002 para la gestión del estacionamiento limitado, contrato que finalizó en 2006 “sin posibilidad de prórroga”. Las actuaciones administrativas realizadas en los últimos meses han confirmado que, desde esa fecha, no existe concesión vigente ni título jurídico que permita al Ayuntamiento o a un tercero explotar de forma legal el estacionamiento regulado en la vía pública, a pesar de que la ordenanza sigue formalmente en vigor.

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Para corregir esta incoherencia, la Concejalía de Gestión Tributaria propone introducir en la ordenanza una disposición adicional que deje en suspenso su aplicación mientras no se reactive el servicio. El nuevo texto, que se someterá a votación, señala literalmente: “Se suspende temporalmente la aplicación de la presente Ordenanza hasta la reimplantación del servicio público de estacionamiento limitado y controlado de vehículos en las vías públicas municipales”. De este modo, el Ayuntamiento reconoce que no puede exigir el pago de la prestación patrimonial asociada a la zona azul mientras no exista un sistema de aparcamiento regulado debidamente contratado o gestionado directamente con todas las garantías legales.

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