Maroon 5, Aitana y Juan Luis Guerra: el cartel que pone a Gran Canaria en el mapa musical

El Granca Live Fest se ha consolidado como una de las grandes citas culturales que están ampliando la forma de viajar a Gran Canaria. La música en directo se suma así a los atractivos tradicionales de la isla y se convierte en un motivo cada vez más relevante para elegirla como destino.

La presencia de artistas internacionales y nacionales de primer nivel ha reforzado el atractivo del festival, que ofrece una experiencia que va mucho más allá de los conciertos y que conecta con públicos muy diversos.

Viajar para vivir un cartel único

El festival reunirá en un mismo espacio a artistas de alcance global como Maroon 5, Ms. Lauryn Hill o Juan Luis Guerra, junto a algunos de los nombres más destacados de la música española actual, entre ellos Aitana, Dani Fernández, Lola Índigo o Viva Suecia.

Esta combinación de estilos, generaciones y procedencias convierte al Granca Live Fest en una propuesta capaz de atraer tanto a público internacional como a asistentes de distintos puntos del territorio nacional, que se desplazan a la isla para vivir una experiencia musical singular.

Un visitante que busca experiencias

El festival atrae a un perfil de visitante que busca algo más que sol y playa. Se trata de un público vinculado a la cultura, la música y los grandes eventos en directo, que organiza su viaje en torno a propuestas concretas y de valor añadido.

Este tipo de turismo contribuye a diversificar la oferta de Gran Canaria y refuerza su posicionamiento como destino capaz de acoger eventos culturales de gran formato.

Una experiencia más allá del escenario

La celebración del Granca Live Fest se integra en la experiencia global del visitante, que puede combinar los conciertos con la oferta gastronómica, el ocio, el clima y los paisajes de la isla.

En su quinto aniversario, el festival refuerza además su formato con cuatro días de programación, lo que favorece estancias más largas y una conexión más completa con el destino.

Gran Canaria, música y destino

El Granca Live Fest se afianza así como una de las propuestas que están impulsando la imagen de Gran Canaria como destino vinculado a la música en vivo y a las experiencias culturales.

Su crecimiento no solo responde a la dimensión de su cartel, sino también a su capacidad para generar un acontecimiento con impacto turístico, social y cultural, atractivo tanto para el público local como para quienes visitan la isla.

Información y entradas

Las entradas y abonos para el Granca Live Fest 2026, que se celebrará del 2 al 5 de julio en el Estadio de Gran Canaria, ya están disponibles a través de los canales oficiales del festival.

Apoyo institucional y patrocinadores

El Granca Live Fest cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria – La Isla de mi Vida, Islas Canarias, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Mahou, IQOS, Binter, Fred. Olsen Express, Coca-Cola, Cajasiete, Johnnie Walker, Archipiélago Renting, Arehucas, I Love the World y Los 40.