Maspalomas Pride vuelve para celebrar su 25 aniversario: pregonera de lujo y más de una veintena de actos

El Maspalomas Pride calienta motores para su 25ª edición, que llenará el sur de Gran Canaria durante una semana, del 4 al 11 de mayo, con una previsión de más de 300.000 asistentes y un impacto económico estimado de 150 millones de euros. El programa combinará actos gratuitos en el Centro Comercial Yumbo con fiestas de día para las que será necesario adquirir entrada, entre ellas una pool party en el hotel AxelBeach, en Maspalomas. Esta edición llega, además, con un arranque de altura: la actriz Loles León será la encargada de dar el toque de humor y diversión al evento con la lectura del pregón.

A diferencia de años anteriores, cuando el programa se alargaba durante 11 días, la 25ª edición del Maspalomas Pride by Freedom se concentrará esta vez en una semana. La organización justifica el cambio por la concentración del público en los últimos días de fiesta y por la falta de apoyo por parte del sector hotelero. «Las grandes cadenas hoteleras quieren vender mucho durante esas fechas, y nosotros somos una organización sin ánimo de lucro», explicó Fernando Ilarduya, organizador del evento. Aun así, el programa llega cargado de actos y sorpresas, con actuaciones de artistas como Melody, Nadine Coyle, Izan Llunas, Matt Terry, Agoney y Kimy Tow, además de fiestas, galas y eventos de día en distintos espacios del sur.

Un toque español

La elección de Loles León como pregonera no es casual, ya que esta edición del evento estará dedicada a las personas mayores, y la organización buscaba una figura reconocible, vinculada al colectivo y con un marcado «toque español». «Una persona como Loles León, que siempre ha apoyado mucho al colectivo, no podía faltar», recalcó el organizador, quien subrayó que su presencia encaja con el espíritu de esta edición.

Como novedad, el calendario del orgullo en Maspalomas se prolongará este año con un segundo evento apenas unos días después del Pride. Tres días después de la clausura del Maspalomas Pride by Freedom arrancará en el sur de Gran Canaria el Eurovision Pride, que se celebrará del 14 al 17 de mayo en el Yumbo y que nace como una cita pop vinculada al universo eurovisivo, la diversidad y la reivindicación LGTBIQ+. La cita vuelve marcada por la polémica que rodea al certamen europeo, tanto por las restricciones al uso de banderas del colectivo como por el debate abierto en torno a la participación de Israel. De hecho, la propia organización del Eurovision Pride presenta el evento como una celebración y, al mismo tiempo, como un gesto de protesta.