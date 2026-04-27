La modificación del Plan General de Ordenación de Agüimes impulsa la actividad económica en los barrios

El pleno ordinario de la Corporación de Agüimes ha aprobado una modificación menor del Plan General de Ordenación (PGO), un ajuste puntual de la normativa aprobada en 2017 que busca adaptar el municipio a las necesidades actuales sin alterar su modelo de desarrollo. Esta actualización se centra específicamente en permitir y ordenar de mejor manera los usos terciarios, como comercios y oficinas, dentro de las zonas que ya están consolidadas como residenciales. De este modo, la nueva norma facilita que en los barrios ya construidos puedan implantarse actividades económicas compatibles con la vivienda, tales como tiendas o despachos profesionales, de una forma más flexible y adaptada a la realidad urbana.

Los motivos principales para este cambio radican en que el planeamiento previo se había vuelto rígido ante una realidad social marcada por el teletrabajo y la creciente demanda de servicios de proximidad. Con esta medida, se pretende dinamizar los barrios, fomentar la actividad económica local y mejorar la vida cotidiana de los vecinos al reducir los desplazamientos necesarios para realizar gestiones o compras. Asimismo, la modificación permite aprovechar mejor el suelo urbano consolidado sin necesidad de que el municipio crezca hacia el exterior, logrando barrios más funcionales sin perder su carácter residencial.

En el próximo Pleno municipal se someterá a votación el paso definitivo para la aprobación de esta medida, tras haber superado la fase de aprobación inicial de octubre de 2024 y el periodo de información pública. Durante este proceso reglamentario, se ha gestionado una alegación presentada, la cual los técnicos municipales proponen estimar para su incorporación en el documento final. Con este acuerdo, el Ayuntamiento de Agüimes busca concluir el procedimiento administrativo e incorporar definitivamente estas mejoras normativas que facilitarán la implantación de pequeños negocios en convivencia con el uso residencial.

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