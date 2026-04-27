‘Mundo de Juguetes’ será la temática del Carnaval Internacional de Maspalomas 2027

El Carnaval Internacional de Maspalomas 2027 ya tiene alegoría oficial. La ciudadanía ha elegido ‘Mundo de Juguetes’ como temática de la próxima edición, una propuesta que se impuso con claridad en el proceso participativo abierto por la Concejalía de Turismo, Festejos y Eventos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

La opción ganadora obtuvo 402 votos, lo que representa el 59,1% del total, por delante de ‘Mundos marinos’, que alcanzó 247 apoyos, un 36,3%, y de ‘La era digital’, que reunió 31 votos, el 4,6%. En conjunto, la votación sumó 680 participaciones, una cifra que supone un crecimiento del 32,3% frente a los 514 votos registrados en la edición anterior.

El proceso permaneció abierto entre el 10 y el 26 de abril y permitió votar tanto a residentes como a visitantes, reforzando el carácter abierto e internacional de una de las celebraciones más reconocidas del sur de Gran Canaria. El carnaval cuenta con espacio propio en la web oficial de Maspalomas, donde se publica información práctica, programas, bases y avisos relacionados con la fiesta.

La concejala de Turismo, Festejos y Eventos, Yilenia Vega, destacó que el resultado consolida un modelo de participación basado en escuchar a vecinos y visitantes. Según señaló, la alegoría elegida refleja “un respaldo mayoritario claro” y una decisión sólida por parte de quienes quisieron formar parte del proceso.

Ambiente del Carnaval de Maspalomas / La Provincia

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, subrayó la dimensión económica del evento. “El Carnaval Internacional de Maspalomas es mucho más que una celebración, es un motor económico para el municipio”, afirmó, incidiendo en su capacidad para generar actividad, oportunidades y empleo.

La elección de ‘Mundo de Juguetes’ abre ahora una nueva fase de trabajo creativo y organizativo. A partir de esta alegoría se desarrollarán el diseño escénico, la imagen promocional, las fantasías, los decorados y buena parte del relato visual que dará forma al Carnaval de Maspalomas 2027.

La temática ofrece un amplio abanico de posibilidades: muñecos, juegos clásicos, juguetes antiguos, piezas articuladas, trenes, cajas de música, soldados de plomo, peluches, marionetas, robots, universos infantiles y escenarios llenos de color. Todo ello encaja con una fiesta que combina participación popular, espectáculo, turismo y creatividad.

El resultado también confirma el interés creciente por participar en la definición del carnaval. El aumento de votos respecto al año anterior refleja una mayor implicación social y un alcance más amplio, también fuera del ámbito local. Según la información municipal, la participación creció en España y se incorporaron nuevos países europeos al proceso, un dato relevante para una celebración que forma parte de la proyección turística de Maspalomas.